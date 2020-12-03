Финал «Яңа йолдыз»: «Это большая работа, связанная с татарским языком и культурой»

«Рустам Минниханов данную идею поддержал, увидев, что мы несем эту образовательную миссию», — рассказывала накануне о «Яңа йолдыз» на пресс-конференции один из руководителей группы компаний «Барс Медиа» Дина Гараева. Это реалити-шоу с участием молодых вокалистов, с которыми работали профессионалы, а выпуски можно было увидеть на TMTV. Теперь некогда продюсер «Фабрики звезд» Первого канала Лина Арифулина готова показать своих подопечных в дуэтах с Айдаром Галимовым и Зайнап Фархетдиновой.

«ЗДЕСЬ МЫ РАЗВИВАЕМСЯ НЕ ТОЛЬКО ТВОРЧЕСКИ»

Несмотря на то, что фестиваль «Татар җыры» из-за пандемии было решено перенести на декабрь 2021 года, его организаторы из «Барс Медиа» приготовили на конец года громкий проект для поклонников татарской эстрады — это финал телевизионного конкурса «Яңа йолдыз» («Новая звезда»). 13 декабря в Татгосфилармонии состоится концерт, на котором его финалисты споют дуэтом с такими звездами, как Элвин Грей, Анвар Нургалиев, Иркэ, Алина Шарипжанова и другими.

Напомним, проект состоял из трех этапов. Заявки на участие от вокалистов в возрасте от 18 до 35 лет принимались из регионов России, в конкурсе мог принять каждый желающий. Всего в адрес оргкомитета пришло более 300 заявок, в том числе, из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Нижегородской области и др., а также из Казахстана и Узбекистана. На основе присланных видео и небольших эссе о себе было отобрано 50 талантливых и перспективных исполнителей, принявших затем участие в очном кастинге. В результате в финал конкурса жюри допустило 12 участников, которые активно работали с педагогами «Яңа йолдыз».

Все финалисты были приглашены накануне анонсирующую гала-концерт пресс-конференцию, которая состоялась в «Корстоне». 19-летний студент второго курса музыкального отделения Башкирского педуниверситета Марсель Закиров считает, что участие в подобном конкурсе именно в Казани для него очень привлекательно. «В Уфе тоже есть возможности, но ведь я пою по-татарски, — рассказал Закиров журналистам. — В Башкортостане проходит много башкирских конкурсов, и наши языки похожи, но все равно в моем исполнении будет чувствоваться маленький акцент. Я узнал из интернета о „Яңа йолдыз“, решил принять участие, послал анкету и вот я в финале. Здесь мы развиваемся не только творчески, но и в каких-то личных качествах. Все здесь было — и бойцовский клуб и встречи с психологами, но мы подружились между собой, несмотря на конкуренцию».

«НАШ ПРЕЗИДЕНТ РУСТАМ МИННИХАНОВ ЭТУ ИДЕЮ ПОДДЕРЖАЛ»

Прессе показали фрагменты видео, на котором запечатлены рабочие моменты проекта. Видно, как продюсер некогда знаменитого реалити-шоу Первого канала «Фабрика звезд» Лина Арифулина занимается с участниками «Яңа йолдыз» также, как некогда с будущими звездами российской эстрады. Но, в отличии от московского проекта, у «звездной фабрики» «Барс Медиа» есть миссия, а именно развитие татарского языка и культуры.

Именно поэтому «Новую звезду» поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов, о чем сообщила директор по развитию и инновациям ООО «Барс-Рекордс» Дина Гараева. «Почему мы проводим такой проект первый раз? Потому что он требовал больших затрат и мы долго к этому шли. — рассказала Гараева. — Это действительно определенное реалити-шоу, телевизионный проект, который изначально планировался больше образовательным, чем развлекательным. В связи с этим наш президент Рустам Минниханов эту идею поддержал, увидев, что мы несем эту образовательную миссию. Кто смотрел наши передачи, наверное, заметил, что мы заходим в семью каждого участника, узнаем про эту семью, смотрим, чем и где они живут. В принципе вся культура начинается из семьи, в связи с этим, наверное, наш президент и поддержал проект, ведь это, повторяю, достаточно большая работа, связанная с татарским языком, с татарской культурой, татарской песней».

Ведущая пресс-конференции Гульназ Сафарова Зайнап Фархетдинову «мамой «Яңа йолдыз», так как звезда татарской эстрады является членом жюри конкурса, и попросила дать советы молодежи. «Я очень обрадовалась участию в проекте, много нового для себя узнала, — сообщила певица. — Да, завоевать любовь зрителя очень тяжело, но, если это произойдет, то нельзя останавливаться на достигнутом, нужно работать над собой. «Яңа йолдыз» позволил молодым артистам познакомиться со всеми современными тенденциями, без этого нельзя быть конкурентноспособным в нашем деле. А «Барс Медиа» как раз помогает молодым исполнителям найти свой стиль». Кстати, среди финалистов проекта и сын Фархетдиновой.

Еще один будущий участник гала-концерта Айдар Галимов пошутил, дескать, боялся услышать, что его представят «папой» проекта, мол, пришлось бы оправдываться перед супругой. Галимова спросили, за кого из юных участников проекта он будет болеть. Народный артист РТ и РБ все-таки назвал имя: «Да, здесь много красивых девушек, но я выбрал для себя парня. Для меня было сюрпризом, что он не испугался прийти на этот проект. Вы поймете, почему я болею за этого парня, Радик Шарафиев стал мне ближе из-за своих песен. Когда я впервые их услышал, то подумал, что это, наверное, много повидавший на своем веку взрослый человек. Так получилось, что я взял в свой репертуар его композицию и об этом не жалею. У нас есть и дальнейшие совместные планы».

Альфред Мухаметрахимов

business-gazeta.ru