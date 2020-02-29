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Флаг 100-летия ТАССР будет передан музею

Флаг 100-летия ТАССР будет передан музею

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 29.02.2020 0 24

Эстафета флага 100-летия ТАССР достигла Краснодарского края. Напомним, старт эстафете был дан в Республике Бурятия. Сегодня в мероприятии принимают участие руководители татарских общественных организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Василь Шайхразиев, приветствуя соотечественников, отметил:» Я рад, что мы и здесь сохраняем родной язык, свои традиции, национальный костюм».

Василь Шайхразиев поблагодарил руководство Краснодарского края за гостеприимный прием. «Где бы мы ни жили, татары дружны. 100-летие ТАССР для нас значимое событие. У нас очень большие планы по его проведению», — сказал председатель Национального Совета.

Одно из мероприятий, приуроченных к юбилею -эстафета флага 100-летия ТАССР. Во время торжества Василь Шайхразиев заявил, что после завершения эстафеты флаг будет передан в Национальный музей Татарстана.

Сегодня на юбилейный флаг символические знаки своих регионов закрепили соотечественники из республик Адыгеи, Крыма, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, а также Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Ставропольского края.

В завершении церемонии председатель Национального Совета вручил благодарственные письма соотечественникам, внесшим большой вклад в сохранение родного языка, национальных традиций. Впереди важные события-75-летие Великой Победы, 100-летие ТАССР, Всероссийская перепись населения. Василь Шайхразиев  призвал активно участвовать в мероприятиях.

Торжественное мероприятие, посвященное эстафете флага 100-летия ТАССР завершилось праздничным концертом.

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