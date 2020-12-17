Фонд «Ярдэм» во главе с Сергеем Саратовским посетила делегация Саратовской области

В комплексе фонда «Ярдэм» прошел круглый стол на тему «Вопросы взаимодействия научно-педагогического сообщества с представителями НКО в реализации просветительских и благотворительных проектов: опыт Татарстана и Саратовской области». В мероприятии приняли участие представители Саратовской области – председатель Общественного совета при министерстве образования Саратовской области, главный психолог министерства, кандидат педагогических наук Сергей Саратовский, помощник Уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской области Денис Гончаров, член Саратовского регионального отделения «Национальной родительской ассоциации Дмитрий Землянский.

Татарстанскую сторону на круглом столе представили советник муфтия, член ОНК РТ, член общественной палаты РТ, Председатель совета НИБФ «Ярдэм» Илдар Баязитов, вице-президент НИБФ «Ярдэм», депутат Казанской городской Думы, кавалер ордена Ладошки Малика Гельмутдинова, президент фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов, заместитель директора по международному сотрудничеству и связям с общественностью Института истории АН РТ Марат Гибатдинов, ученые Индус Тагиров, Хатип Миннегулов, Таимина Биктимирова, помощник руководителя ФСИН по РТ по работе с верующими Рафаэль Давлеев, заместитель председателя комиссии по образованию и науке Общественной палаты Республики Татарстан, заместитель председателя Общественного Совета при министерстве образования и науки Татарстана Римма Гильмеева, старший научный сотрудник Центра исламоведческих исследований АН РТ Камиль Насибуллов, председатель Правления МОО «Национальный комитет общественного контроля» Мансур Юсупов, председатель президиума Союза общественных деятелей Татарстана Александр Даренков, депутат совета городского округа Подольска Ришат Сайфутдинов, профессор КФУ Альфия Юсупова и представители министерства образования и науки Татарстана.

Мероприятие было посвящено рассмотрению эффективных практик взаимодействия академического сообщества с общественными организациями и активистами, чья деятельность направлена как на формирование морально-нравственных качеств у детей и молодежи, так и на развитие благотворительных проектов. Апробация теоретических концептов педагогики, психологии, социологии и ряда смежных дисциплин по данной проблематике в практической деятельности профильных общественных организаций позволит увеличить эффективность новых разработок, своевременно выявить и внести необходимые корректировки для последующего внедрения научно-прикладных инноваций в указанной сфере.

В завершении круглого было заявлено, что Общественный совет при министерстве образования Саратовской области будет сотрудничать с государственными, научными и общественными организациями Татарстана. Также Илдар Баязитов, Малика Гельмутдинова и Ильгам Исмагилов были награждены общественной медалью «За вклад в развитие психологии и педагогики» от имени председателя общественного совета при министерстве образования Саратовской области.

Грамотами за многолетнюю просветительскую и благотворительную деятельность, направленную на помощь подрастающему поколению Республики Татарстан и Саратовской области, были награждены Баязитов Илдар, Исмагилов Ильгам и Базагутдинов Альберт. Кроме того, почетными знаками и грамотами удостоились ученые Индус Тагиров, Хатип Миннегулов и Таимина Биктимерова.

Малика Гельмутдинова, поделившись своим опытом в рамках темы круглого стола, каждому его участнику подарила авторское пособие по реабилитации людей с ограниченными возможностями «Социокультурная реабилитация людей с ограниченными возможностями». Только более 150 пособий было вручено Саратовской делегации. Всего было роздано более 200 экземпляров.

Пресс-служба Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм»