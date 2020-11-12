Благотворительный фонд «Ярдэм» запустил акцию «Картофель – нуждающимся!», в рамках которой общества инвалидов, а также малоимущие семьи и нуждающиеся получат около 10 тонн картофеля и овощей. Акция проводится при поддержке Черемшанского мухтасибата Татарстана.

«Картофель – нуждающимся!» стартовала с передачи двух тонн картофеля и овощей обществу инвалидов Кировского района.

Заместитель председателя общества Алина Шарипова отметила, что поддержка со стороны фонда «Ярдэм» людям с ограниченными возможностями и малоимущим семьям, пенсионерам Кировского района во время распространения коронавируса особенна необходима.

«Фонд «Ярдэм» нам помогает еженедельно, мы их поддержку чувствуем регулярно. В рамках акции «Картофель – нуждающимся!» около 100 семей получили картофель, тыкву и кабачки» -, рассказала Алина Шарипова.

В рамках акции Национальным исламским благотворительным фондом «Ярдэм» будет осуществлена передача картофеля обществам слепых, глухих, инвалидов с ДЦП поселка Юдино и другим благотворительным организациям. Акция продолжится до середины декабря.

Пресс-служба Национального исламского

благотворительного фонда «Ярдэм»