Фонд “Закят» ДУМ РТ организовал праздник в честь Дня матери

30 ноября, в 15-й день месяца рабиаль-ахир, Благотворительный фонд Духовного управления мусульман РТ “Закят» организовал праздник, посвященный Дню матери, для особенных детей и их мам. В мероприятии приняли участие 30 матерей и 70 детей. Это — многодетные семьи, матери-одиночки, дети-инвалиды, находящиеся на попечении фонда “Закят”.

– В Священном Куръане и в Сунне Пророка ﷺ уделяется особое внимание роли матери. И все сидящие в этом зале женщины с особой миссией — они воспитывают детей, они — многодетные мамы. Я хочу пожелать вам, чтобы Аллах одарил вас благом за каждую минуту, проведенную с этими детьми. Но для того, чтобы получить это благо сполна, мы должны приблизиться к Всевышнему, мы должны стать Его любимыми рабами, — с такими словами гостям обратилась начальник отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова к гостям вечера.

На мероприятии для мам были организованы мастер-классы по вязанию платков и флористике, а дети занимались изготовлением цветов, открыток, изделий из пластилина.

Алия Гаджиева, многодетная мама 8 детей, напомнила, что находится с фондом “Закят” в тесном взаимодействии, фонд является опорой в воспитании детей.

В конце встречи детей и их мам ждал стол, накрытый фондом «Закят» и спонсорами.

dumrt.ru