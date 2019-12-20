Где в Екатеринбурге отпраздновать татарский детский Новый год с национальным акцентом?

В этом году молодежные организации Екатеринбурга проводят праздники для детей разных возрастов. Для самых младших традиционно в клубе «Сабантуй» «ЯШЕН» при поддержке Конгресса «Татары Урала» проводят новогодняю ёлку с участием татарских героев. Темой этого года стал «Вакытмобиль» (Машина времени), а встречать и развлекать детей будут персонажи сказок Габдулы Тукая — Шурале и Су Анасы, ну и какой же Новый год без Кыш Бабая и Кар Кызы! Вместе они закружат детей веселым хороводом, песнями и танцами.

Также для детей будет организован аквагрим, где с каждым ребенком может произойти чудо, в миг он превратится в тигра, бабочку или бэтмэна, стоит только пожелать. Праздник пройдет 29 декабря в 12:00, стоимость билета 400 рублей, билеты необходимо покупать заранее, количество мест ограничено. Телефон для справок: 328-26-44.

Для школьников 7-14 лет «Землячество татар» проводят необычный формат праздника — интерактивный квест по Татарской слободе г. Екатеринбурга. Всё путешествие детей будет наполнено тайнами и загадками, а искать они будут ничто иное, как «Сокровище купцов Агафуровых». Старт мерпориятия будет дан 22 декабря в 17:00 из Постпредства Татарстана, на ул. Сакко и Ванцетти 24. После квеста для детей будет организованно чаепитие и настольные игры. Узнать подробности квеста можно по телефону: +7 (906) 814-77-28.

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