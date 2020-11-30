Генеральный Консул Республики Турция в Казани посетил Национальный музей Татарстана

26 ноября 2020 года Генеральный Консул Турецкой Республики в Казани ИсметЭрикан посетил Национальный музей Республики Татарстан.

В рамках визита турецкий дипломат встретился с и.о. генерального директора музея Светланой Измайловой и заместителем генерального директора по учету и хранению музейных предметов-главным хранителем Лилией Саттаровой. В ходе встречи состоялся разговор о перспективах сотрудничества в сфере культуры. Генеральный Консул отметил огромное значение культурных контактов для развития отношений между странами и регионами, и подчеркнул значимость Национального музея Республики Татарстан в презентации культуры республики и реализации международных проектов.

Встреча была продолжена в фондах музея, где хранители ознакомили высокого гостя с турецкой коллекцией. В фондах музея хранится небольшая, но очень ценная коллекция предметов,в составе которых – монеты, книги, оружие, ткани и вышивки, произведения ювелирного искусства,говорящие о культуре Османской империи в 17-20 вв. Господин Эрикан ознакомился с раритетами из этой коллекции, в частности, он осмотрел уникальные памятники ювелирного искусства 17 столетия, донесшие до нас художественные приемы стамбульских мастеров, — драгоценные запонызолота и рубинов, которыми украшен оклад Евангелия 1682 года.

В собрании музея хранится целый ряд турецких тканей, особенный интерес дипломата вызвали большие покрывала из сукна, покрытого многоцветной орнаментальной вышивкой.Несомненно, одно из выдающихся произведений, обладающих особой культурно-исторической и художественной ценностью, – панорама Константинополя, написанная в 1821 году известным английским акварелистом Уильямом Пейджем (W. Page, 1794-1872).

Предполагается, что эта редкая панорама, хранящаяся в Национальном музее, станет основой для совместных проектов, которые планируется реализовать в ближайшие годы.

Генеральный Консул Республики Турция Исмет Эрикан ознакомился сновой стационарной экспозицией Национального музея,где его внимание привлекли разделы, посвященные истории и культуре народов Татарстана, и оставилзапись в Книге почетных гостей музея.