Глава татар города Нягань Рина Исхакова – лауреат премии губернатора Югры

Лауреатом премии губернатора Югры «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» стала Председатель городской татарской общественной организации «Ватан» Рина Исхакова из города Нягань.

Её образовательный авторский проект «Истоки» предоставляет возможность детям и подросткам – жителям Нягани изучать татарский язык, а также знакомиться с традициями и культурой народов на безвозмездной основе в воскресной школе.

В эти дни состоялось награждение лауреатов премии губернатора Югры «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Победители презентовали свои проекты.

Во время онлайн-встречи, посвященной Дню народного единства, Рину Исхакову наградили почетной грамотой. В ходе праздничной видеоконференции Рина Ахметовна Исхакова подключилась к региональному онлайн-челленджу, прочитав стихотворение о Югре.

Татарская общественная организация «Культурно-просветительское общество «Ватан» города Нягань Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры знакомит няганцев с традициями, культурой народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Премия «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» присуждается в целях создания условий по сохранению и развитию национально-культурных традиций народов, проживающих в автономном округе, воспитания и укрепления толерантности в молодежной среде.

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