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Глава управления образования: «Из 78 школ Челнов в 11 обучение ведется на татарском языке»

Глава управления образования: «Из 78 школ Челнов в 11 обучение ведется на татарском языке»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Общество, Соотечественники, 30.12.2019 0 3

Из 78 школ города Набережные Челны в 11 обучение и воспитание ведется на татарском языке. Такие цифры в минувшую пятницу озвучил на встрече татарской общественности и директоров школ в татарской гимназии №2 им. Вахитова начальник управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета муниципального образования города Набережные Челны Рустем Хузин. По его словам, всего в школах Челнов обучаются 62 тыс. детей, 25 тыс. из них татарской национальности.

По данным, приведенным руководителем Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар Галимзяном Зариповым, в детских дошкольных учреждениях города работает 337 татарских групп.

В ходе встречи обсуждались проблемы образования и внеклассной работы на татарском языке. С отчетами выступили директора школ.

business-gazeta.ru

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