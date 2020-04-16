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Глава Зеленодольского района поддержит комплекс «Татар авылы», где снимали сериал «Зулейха открывает глаза»

Глава Зеленодольского района поддержит комплекс «Татар авылы», где снимали сериал «Зулейха открывает глаза»

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 16.04.2020 0 1

Руководитель Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев поддержит этнографический комплекс «Татар авылы» в селе Исаково, где снимали сериал «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной. Об этом сообщили в пресс-службе района.

Афанасьев побывал в этнодеревне, где познакомился с проектом и провел совещание по развитию. По его словам, то, что съемки такого грандиозного фильма состоялись именно здесь, является неслучайным. «В данном комплексе в полном объеме продемонстрированы татарская культура и быт прошлого века, мне самому было интересно и познавательно посмотреть все это и послушать Минедамира Халимовича (руководитель этнодеревни „Татар авылы“ Минедамир Камальтдинов — прим. ред.). Сюда можно приезжать с семьями, детьми, чтобы наглядно показать, как жили татары. Это шикарный проект, уверен, что у него прекрасное будущее, количество туристов после выхода в эфир сериала увеличится, в этом сомнений нет. Мы обязаны поддержать комплекс, он должен развиваться и стать еще более узнаваемым», — отметил руководитель района.

Камальтдинов также выразил надежду на то, что комплекс «Татар авылы» станет еще более узнаваемым и привлекательным для туристов после того, как они увидят сериал полностью.


business-gazeta.ru

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