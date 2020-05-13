Главного редактора газеты «Бердэмлек» наградили Почетной грамотой Губернатора Самарской области

Эльмира Мугаммаровна Варфоломеева – главный редактор Самарской областной татарской газеты «Бердэмлек» — старейшего национального издания, первой в современной истории губернии национальной газеты, награждена Почетной грамотой Губернатора Самарской области и ценным подарком за большой вклад в сохранение и развитие татарской национальной культуры, укрепление межнационального мира и согласия в Самарской области.

Газета издается с апреля 1990 года и на протяжении многих лет имеет стабильный тираж (2500 тыс. экз.), подписку и постоянных читателей. В апреле 2020 года издание отметило 30-летие со дня образования, посетив своих подписчиков в разных уголках нашей области. Неотъемлемой частью таких «Встреч с читателем» стали концерты татарского народного ансамбля песни, танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек», который, к слову, в апреле этого года отметил 50-летие! Мероприятия проводились на средства гранта Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».

Все эти годы издание пишет историю самарских татар, помогая сохранять традиции и язык своего народа, и пропагандируя межнациональное согласие и добрососедство. В издании особое внимание уделяется социальным, религиозным и культурным темам. В центре внимания – судьбы простых людей разных профессий. Работники образования, медицины, сельские труженики – главные герои газеты. Национальные праздники, обычаи и традиции, образование, деятельность национальных общественных организаций области также находят отражение на страницах газеты.

«Бердэмлек» знают и читают тысячи татар не только в городах и районах Самарской области, но и за ее пределами – в Ульяновской, Оренбургской областях, в Татарстане и других регионах России. Большой популярностью пользуются рубрики «Мост любви», «Детский уголок», «Национальные праздники», «Здоровье», «Семейный очаг» и другие. Для интересующихся религией ислам ежемесячно выходит приложение «Кыйбла», где описываются мусульманские обряды и традиции, приводятся выдержки из Корана, молитвы и проповеди. В газете регулярно публикуются материалы о работе Администрации Губернатора и Правительства Самарской области, Дома дружбы народов Самарской области, о деятельности национальных общественных объединений Самарской области по сохранению и пропаганде культурного богатства и родных языков народов России.

Коллектив Дома дружбы народов Самарской области присоединяется к поздравлениям и желает новых свершений в деле сохранения и укрепления межнационального мира и согласия на Самарской земле!

samddn.ru