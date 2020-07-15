«Главным татарином» Чувашии избран Ильдус Шайдуллин

В ДК Урмаево Комсомольского района Чувашии, в родном селе председателя Национально-культурной автономии татар Ферита Гибатдинова, который скончался ровно неделю назад, прошло совещание по выборам нового руководителя НКАТ ЧР. Члены автономии единогласно избрали на этот пост ученика Гибатдинова Ильдуса Шайдуллина.

Ильдусу Минсеетовичу 39 лет, он родился 26 декабря 1980 года в селе Урмаево, с юных лет участвовал в качестве солиста в ансамбле «Мишар», возглавляемом Феритом Гибатдиновым, был по сути его правой рукой.

В 2018 году президентом РТ Рустамом Минихановым был подписан Указ «О присвоении почетного звания «Заслуженный артист Республики Татарстан» за вклад в развитие музыкального искусства Ильдусу Шайдуллину — преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Комсомольская детская школа искусств» Комсомольского района Чувашской Республики, члену общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики».

По словам председателя ДУМ Чувашии, члена Общественной палаты ЧР Мансура Хайбуллова, перед новым председателем поставлена задача продолжить дело своего приемника.

«Перед Шайдуллином поставлена задача продолжить все те планы, которые начал реализовывать Ферит абый, так же, как он национально-культурной автономии татар Чувашии работать в одной связке с Духовным управлением мусульман Чувашской Республики. Мы должны сохранить единство татар, которое у нас всегда было. Руководитель Федерации корэш нашей республики Ферид Чабатов предложил кандидатуру Шайдуллина, как продолжателя дела Ферита абый, его ученика, земляка. Муфтият полностью с этим согласен. Мы всегда едины, даже вот это собрание начаалось и закончилось чтением Корана.

В настоящее время в Чувашии проживает порядка 36 тысяч татар, большинство которых сосредоточено в двух соседних районах — Батыревском и Комсомольском», — сказал он.

business-gazeta.ru