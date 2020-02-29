Google Translate добавил татарский язык

Сервис для перевода Google Translate впервые за четыре года добавил новые языки. Всего пользователям теперь доступны 108 языков.

«Миллионы людей по всему миру используют Google Translate как в устной беседе, так и во время навигации по меню или чтения веб-страницы в интернете», — заявил инженер-программист компании Исаак Касвелл.

Он отметил, что добавлять новые языки в сервис затруднительно, потому что в сети мало контента на этих языках. В компании усовершенствовали технологии машинного обучения и добавили пять языков: татарский, туркменский, уйгурский, киньяруанда (язык народа руанда) и одия (ория, индоевропейский язык, на котором говорят около 35 млн жителей индийского штата Орисса).

В компании подсчитали, что на пяти добавленных языках говорят более 75 млн человек.

Translate поддерживает перевод текста и веб-сайта для каждого из этих языков. Также в сервисе доступна виртуальная клавиатура на татарском языке.



business-gazeta.ru