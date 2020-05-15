Города-побратимы развивают сотрудничество

13 мая по инициативе татарстанской стороны в режиме видеоконференцсвязи состоялись встречи главы муниципального района, мэра города Нижнекамска Айдара Метшина с главами турецких городов-побратимов — мэром города Мармарис Мехметом Октаем и мэром города Мерсин Вахапом Сечером. На встречах также приняли участие Полномочный представитель Республики Татарстан в Турецкой Республике Айрат Гатауллин и Генеральный консул Турецкой Республике в Казани Исмет Эрикан.

В рамках переговоров стороны обсудили текущую ситуацию в муниципалитетах, связанных с преодолением последствий пандемии коронавирусной инфекции, в том числе обменялись опытом в вопросе путей преодоления возникших объективных проблем в экономической и социальной сферах. Кроме того, в ходе встреч руководители городов обсудили дальнейшие планы развития побратимских связей, определив проекты планов мероприятий на последующий период текущего года.

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