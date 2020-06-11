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Госсовет Татарстана назначил выборы президента республики на 13 сентября

Госсовет Татарстана назначил выборы президента республики на 13 сентября

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Политика, Главные новости, 11.06.2020 0 5

В Государственном совете Татарстана стартовало десятое задание. Одним из первых парламентарии рассмотрели вопрос о назначении выборов президента республики, поскольку осенью срок полномочий действующего президента Рустама Минниханова истекает.

Согласно законодательству, днем голосования на выборы в органы государственной власти Татарстана является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочия органов. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В результате парламентарии утвердили 13 сентября днем выборов президента республики.

kazanfirst.ru

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