Госсовет Татарстана назначил выборы президента республики на 13 сентября

В Государственном совете Татарстана стартовало десятое задание. Одним из первых парламентарии рассмотрели вопрос о назначении выборов президента республики, поскольку осенью срок полномочий действующего президента Рустама Минниханова истекает.

Согласно законодательству, днем голосования на выборы в органы государственной власти Татарстана является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочия органов. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В результате парламентарии утвердили 13 сентября днем выборов президента республики.

kazanfirst.ru