Гости из Америки побывали на первой в 2020 году экскурсии по Татарской слободе Екатеринбурга

Семья спустя 15 лет вернулась в Екатеринбург, чтобы показать Родину своей дочке и познакомиться с татарской культурой.

Полтора десятилетия назад, когда это еще было возможно, американская семья из Вермонта удочерила девочку-татарочку с Урала. Сегодня (на фото выше слева направо) Эрика, Кевин, дочка Надя (урожденная Диана), их старший сын Итан и друг семьи Ирек Биккинин побывали с экскурсией в Екатеринбурге. Ирек уже был в столице Урала летом вместе делегацией Всероссийского форума татарских краеведов. Там он и познакомился с Ильдаром Хабибуллиным — координатором Совета татарских краеведов при Постпредстве РТ. Ильдар первым делом познакомил гостей с самым известным татарским особняком — Домом купцов Агафуровых, что на Сакко и Ванцетти, 24.

На экскурсии по дому гостям показали внутреннее убранство старинного особняка и кратко рассказали о работе Постпредства Татарстана как экономическом представительстве и форпосте татарской культуры на Урале.

Далее маршрут продолжился у Особняка Миллера на Шейнкмана 18, о котором американцы даже оставили видео-отзыв, оставшись под большим впечатлением от проводимой работы. Глава семьи пообещал вернуться через несколько лет и выразил надежду увидеть восстановленный объект культурного наследия и обязательно зайти в его культурно-просветительский центр.

Экскурсия также пролегла через Дом Богатиевых на Октябрьской революции 35, по улице Вайнера и у Торгового дома Братьев Агафуровых на Вайнера 16.

«Уже не первый раз обращаю внимание, что люди с Запада, при всей свойственной им глобализации, с большим трепетом относятся к другим культурам, особенно если имеют к ней хоть какое-то отношение. Теперь новые друзья зовут к себе в Вермонт на ферму! А я очень рад был провести время с такой замечательной семьей» — поделился Ильдар Хабибуллин.

Эльвина Курбанова, Ильдар Хабибуллин

tatary-urala.ru