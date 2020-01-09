Государственный ансамбль песни и танца Татарстана завершает цикл филармонических концертов в Ульяновске

12 января в 17:00 в Большом зале учреждения культуры (Ульяновск, площадь Ленина, 1) состоится концерт Государственного ансамбля песни и танца Татарстана, где коллектив представит публике свои лучшие номера из золотого фонда, а также новые постановки, созданные в течение последних двух лет, и завершит своим выступлением цикл филармонических концертов «Рождественские встречи» в Ульяновске.

Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, история которого насчитывает более 80 лет, является хранителем национальных традиций и представляет музыкальную, танцевальную культуру, прикладное искусство татарского народа на профессиональном уровне. В его концертной программе есть песни и сказания, танцы и легенды, лирические поэмы и шуточные зарисовки.

ulpravda.ru