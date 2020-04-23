Государственный Большой концертный зал и Государственный камерный хор РТ: «15 песен до Победы!»

Государственный камерный хор Республики Татарстан под руководством Миляуши Таминдаровой и Государственный Большой концертный зал им.С.Сайдашева инициируют певческий онлайн-проект в преддверии Дня Победы.

9 мая, в День Победы, в республике традиционно звучал сводный хор проекта «Поющий Татарстан», объединявший до 10000 исполнителей из профессиональных, любительских, студенческих и детских хоров, а также всех желающих спеть хором песни, так много значащие для каждого в нашей стране. Как правило, это масштабное событие объединяло большие народные массы на крупных площадках, таких как «Казань Арена».

В этом году, из-за сложившихся во всем мире неблагополучных обстоятельств, Государственный камерный хор РТ предлагает объединить всех желающих онлайн-проектом «15 песен до Победы».

На основе оригинальных аранжировок, созданных коллективом, планируется объединить усилия артистов хора, известных исполнителей, среди которых Алина Шарипжанова, Айдар Сулейманов, Илюса Хузина, группа «Волга-Волга» и другие, общественных деятелей и деятелей культуры.

Коллектив записывает исполнение песен в «домашнем формате» и объединяет их в общий хор, который будет транслироваться при помощи социальных сетей и других интернет-ресурсов. В таком доступном формате любой сможет принять участие в этом проекте, спев вместе с Государственным камерным хором песни, близкие каждому.

Ежедневно с 25 апреля по 8 мая 2020 года в 21:00 будет транслироваться видео с исполнением одной из песен из репертуара ГКХ РТ. 9 мая, в День Победы, в 21.00, все песни объединятся в один праздничный концерт.

«15 песен до Победы», программа:

1. Гимн РФ, Гимн РТ

2. Б. Окуджава «Десантный батальон»

3. А. Островский «Солнечный круг»

4. Р. Хозак «От героев былых времён»

5. Попурри из военных песен («Смуглянка», «Катюша», «Казаки», «Песенка фронтового шофёра»)

6. И. Матвиенко «Песня про коня»

7. И. Матвиенко «От Волги до Енисея»

8. Д. Тухманов «Как прекрасен этот мир»

9. И. Матвиенко «Комбат»

10. В. Вакуленко «Сансара»

11. У. Рашитов «Туган як»

12. Русская народная песня «Калинка»

13. «Туган тел»

14. И. Матвиенко «Жить»

15. Д. Тухманов «День Победы»

Трансляция будет осуществляться через Инстаграм-каналы @gbkz_saidash и @tatarstanchoir, сайт ГБКЗ им. Сайдашева gbkz-rt.ru, Youtube-канал ГБКЗ им.С.Сайдашева.

http://mincult.tatarstan.ru