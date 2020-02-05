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Готовится увидеть свет новая книга Рахима Теляшова «Татары на Невских берегах»

Готовится увидеть свет новая книга Рахима Теляшова «Татары на Невских берегах»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 05.02.2020 Комментарии к записи Готовится увидеть свет новая книга Рахима Теляшова «Татары на Невских берегах» отключены 6

Сегодня, 5 февраля, Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу со старейшинами татарского общественного движения Санкт-Петербурга, краеведами Рахимом Теляшовым и Валиуллой Теляшовым.

На встрече обсудили выход в свет новой книги Рахима Теляшова «Татары на Невских берегах». Подняли вопросы основной тематики книги, ее содержания и фотоматериала.

Эта монография готовилась автором на протяжении долгого времени, основываясь на достоверных источниках и воспоминаниях современников. Книга получается очень содержательной, с множеством иллюстраций и фотографий. Бесспорно, этот труд станет большим вкладом в раскрытие неизвестных страниц в истории татар региона.

Также, на встрече затронули вопросы культурно-просветительского характера, обсудили сохранение и развитие национальных ценностей и языка и празднование 100-летия ТАССР в текущем году.

Большое внимание в своем творчестве Р.Теляшов уделяет исторической теме – правдивому освещению истории и культуры татарского народа. Он автор трудов «Золотая Орда: полемические заметки», «От индейцев и гуннов до Золотой Орды», «Татарская община Санкт-Петербурга. К 300-летию города», «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда»,  которая отражает историю петербургских татар, об их активном участии в судьбе страны,  об их громадном вкладе в оборону города-героя Ленинграда и др.

Книги Р.Телешова привлекают внимание с первой строчки и не отпускают до последней страницы. Они носят научно-популярный, историко-лингвистический, информационно-познавательный характер, написаны простым доступным языком, предназначены для широкого круга читателей.

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