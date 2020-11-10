4 ноября 2020 года Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов посетил медресе «Биляр». Визит состоялся в рамках празднования Дня народного единства.

Сегодня медресе «Биляр» — это активно развивающийся комплекс детского образовательного центра. Ректор Ильяс Хазрат Тлявлин рассказал, что уже в 2021 году на средства благотворителей здесь будет достроен современный детский сад на 60 детей, также на базе медресе будет развернут комплекс дополнительного образования детей и взрослых — от логопедии и языковых школ, до кулинарной и инженерной секций, а также спортивных занятий национальной борьбой, стрельба из лука и верховой езды.

Комплекс будет доступен как для студентов медресе, так и для всех желающих получить дополнительное образование.

Сергей Морозов совместно с предпринимателями подарили медресе, так необходимые сегодня рециркуляторы.

Рамис Сафин