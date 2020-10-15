Гульчачак Назипова покинула пост гендиректора Нацмузея Татарстана

Гульчачак Назипова ушла с поста генерального директора Нацмузея Татарстана. Об этом экс-руководитель учреждения рассказала на своей странице в Facebook.

«Время моего служения в Национальном музее Республики Татарстан завершилось. Больше 36 лет назад я пришла младшим научным сотрудником в филиал музея — Литературный музей А. М. Горького, больше 14 лет назад я стала генеральным директором лучшего музея, которым является Национальный музей РТ», — написала в публикации Назипова.

Она поблагодарила коллег за работу и выразила уверенность, что Нацмузей останется передовым учреждением, а благодаря строительству и созданию новых площадок сохранит свои коллекции и сделает их более доступными для посетителей.

Гульчачак Рахимзяновна родилась в деревне Тойгузино Мензелинского района ТАССР, окончила исторический факультет Казанского государственного университета по специальности «История», затем в этом же вузе окончила аспирантуру. Заслуженный работник культуры РТ.

tatar-inform.ru