Гуманитарная акция татар и башкир г.Нур-Султан

Почтение к аксакалам и забота о старшем поколении, помощь нуждающимся — одна из замечательных традиций казахов, татар, башкир и других братских народов. Ее сохранение в наши дни выражается в участии в гуманитарных акциях, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса. С первых дней самоизоляции граждан Казахстана татаро-башкирский культурный центр «Таң» г. Нур-Султан приступил к оказанию помощи нуждающимся землякам.

В рамках республиканской акции #Bizbirgemiz! активисты центра «Тан» подготовили и развезли пожилым соотечественникам татарской и других национальностей, ветеранам, инвалидам социальные пакеты первой необходимости.В дни карантина особенно нелегко приходится одиноким людям преклонного возраста, которым нелегко приобретать продукты, лекарства и готовить себе еду. Волонтеры посетили дома многодетных, малоимущих семей, инвалидов, одиноких пенсионеров. Им активисты привозят антисептические и гигиенические средства, лекарство и продукты питания, рассказывают о профилактике и способах борьбы с коронавирусной инфекцией. В течение первых 2 недель они охватили более 50 семей в г. Нур-Султан.«В такое непростое для страны время, откликаясь на призыв Елбасы Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева об оказании поддержки населению, мы включились в акцию #Bizbirgemiz! по оказанию помощи по обеспечению одиноких людей преклонного возраста на период карантина. Мы просто не могли оставаться в стороне…» — сказал заместитель председателя общественного объединения «Татаро-башкирский культурный центр «Таң» АНК г. Нур-Султан» Равиль Валеев. Ежедневно волонтеры «Тан» устанавливают контакты с ветеранами, остро нуждающимися гражданами. Не остаются в стороне и татарские бизнесмены, которые направляют средства на специальный благотворительный счет. «Призываем всех граждан в это непростое для города время объединиться и помочь друг другу. Біз біргеміз!» — добавил Валеев Равиль. Активисты «Таң» благодарны первому заместителю председателя филиала партии «Nur Otan» в г. Нур-Султан Ерлану Каналимову, который помог с организацией пропусков, руководителю ГУ «Управление по вопросам молодежной политики г. Нур-Султан Даулету Карибеку за помощь в развозке. «Благодарим всех, кто принял участие в акции #Bizbirgemiz! — сказал Равиль Валеев.- Когда действуют вместе Ассамблея народа Казахстана и ее центр «Таң», городское отделение партии Nur-Otan, Акимат города — мы можем добиться больших результатов. Вместе мы способны свернуть горы!»