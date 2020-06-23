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Хадж в Мекку и Медину отменили для паломников из других стран

Хадж в Мекку и Медину отменили для паломников из других стран

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 23.06.2020 0 7

Из-за пандемии коронавируса Саудовская Аравия вынуждена отменить в нынешнем году хадж к святым местам в Мекке и Медине для прибывающих из других стран паломников, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

В сообщении уточняется, что «хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны».

На сегодня в Саудовской Аравии выявлена 161 тысяча заразившихся коронавирусной инфекцией. По этому показателю страна лидирует среди арабских стран.

kazanfirst.ru

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