Хоккейные баталии в Средних Шунях: В Кировской области прошли соревнования на приз организации «Татарские сёла России»

Почему люди играют в хоккей? Он напоминает нашу сегодняшнюю жизнь: такой же стремительный, дерзкий, зрелищный. Но если в жизни возможность сложить пазлы в красивую картинку выпадает не часто, то здесь, на льду, всегда есть шанс добиться успеха. Правда, в хоккее, как и в жизни, неизменно побеждают сильнейшие.

В справедливости этих слов на днях ещё раз убедились участники и зрители Пятых Межрегиональных соревнований по хоккею с шайбой на льду на приз Всероссийской общественной организации «Татарские сёла России».

Организаторами хоккейного турнира, который, как и в прошлые годы, прошёл на базе Среднешунского спортивно-оздоровительного центра, стали Региональная культурно-просветительская общественная организация татар Кировской области, Исполком Всемирного конгресса татар, Всероссийская общественная организация «Татарские сёла России», администрации Вятскополянского района и Среднешунского сельского поселения, а также Среднешунская средняя школа.

Ледовая коробка, расположенная в самом живописном месте деревни, у подножья вятского увала, возле родника, гостеприимно распахнула свои двери для четырёх хоккейных команд. Кроме местных, всем известных «Шунских барсов», в состязаниях приняли участие хоккеисты из Можги, Малмыжа и деревни Большой Сардык Республики Татарстан.

Перед началом игры собравшихся приветствовали глава Среднешунского сельского поселения Фанис Гафиятуллович

Ибрагимов, глава Вятскополянского района Андрей Юрьевич Чернов и председатель правления Региональной культурно-просветительской общественной организации татар Кировской области Рауф Халимович Фасхутдинов, который, отметил, что соревнования посвящены 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также 100-летию образования Татарской АССР.

Глава района А.Ю. Чернов пожелал командам победы, сообщив, что привёз с собой две хоккейные клюшки: одну для самого старшего игрока предстоящих состязаний, другую – для самого молодого.

Говорят, наблюдать за жаркими ледовыми баталиями – занятие крайне увлекательное. Особенное зрелище представляет собой финальный матч, в ходе которого определяется победитель. Но прибыв на место соревнований и посмотрев на часы, я поняла, что до финала ещё уйма времени. Вот и решила пока пообщаться с людьми, стоящими у истоков шунского хоккея.

— Всё началось с предложения нашего известного земляка, Героя Социалистического Труда, председателя колхоза имени XXII партсъезда Тагира Ахметовича Галиахметова. Это он предложил мне собрать парней пошустрее и организовать хоккейную команду, что я и сделал, — рассказывает первый тренер шунских хоккеистов Фарид Харисов. – Позднее мы собрались и поехали в райцентр на соревнования, в которых, сами того не ожидая, победили. Помню, наши вятскополянские соперники вышли на лёд в полном хоккейном обмундировании, а у нас в то время формы не было. Но никто не унывал. А уж после той победы у нас как будто крылья выросли за спиной!..

Говорят, в Шунях в хоккей не играет только ленивый. Сегодня здесь четыре разновозрастные команды: малышей, подростков, молодёжи, а также тех, кому за сорок. Всех тренирует выпускник академии физкультуры и спорта Разиль Нурмухаметов, знающий о хоккее всё и даже больше.

Правда, о себе Разиль рассказывать не любит, считая успехи «Шунских барсов» не только своей заслугой, но и, прежде всего, неравнодушных односельчан. Есть в деревне энтузиасты, благодаря которым подростки в Средних Шунях имеют возможность заниматься физкультурой и спортом. Среди них Фаниль Бадрутдинов, Ильдус Файзрахманов, Раис Нурмухаметов, Ильнур Двлятшин, Мансур Талипов, Ильнур Зиннатов, Каусар Ахметзянов, Алмаз Фасхутдинов, Рафиль Курбанов и Алмаз Габдрахманов, душой болеющие за шунский хоккей, всегда готовые прийти на помощь. Они ежегодно участвуют в организации соревнований и помогают благоустраивать хоккейную коробку, которая давно уже стала центром активного зимнего отдыха жителей окрестных деревень. Ведь сюда может свободно прийти любой желающий и бесплатно покататься на коньках, приобретённых на спонсорские средства и хранящихся в подсобном помещении, прямо рядом с катком.

По словам Разиля, особой благодарности заслуживает Ильнур Давлятшин: он отремонтировал освещение хоккейной коробки, заменив старые неэкономичные светильники новыми энергосберегающими.

Много добрых слов сказал тренер и в адрес хоккеистов команды «Шунские барсы», которые отдаются спорту всей душой, умудряясь приезжать на соревнования и тренировки в родную деревню из других близлежащих городов.

Беседуя с ветеранами шунского хоккея, я не заметила, как быстро пролетело время – наступил час финальной игры, на которую пришло посмотреть чуть ли не полдеревни.

Это был первый в моей жизни хоккейный матч, за которым довелось наблюдать не по телевизору, а прямо из комментаторской будки, где собралась серьёзная группа поддержки: диджей Рамис Халимов, его дядя, бессменный комментатор шунских хоккейных состязаний Мунир Халимов и Рафаэль Мухаметдинов, поивший хоккеистов горячим чаем. Здесь же был и тренер команды Разиль Нурмухаметов. Все они подбадривали шунских игроков, как могли, порою не жалея для этого голоса и крепкого словца. В итоге «Шунские барсы» выиграли у своих соперников из деревни Большой Сардык со счётом 7:2 и стали победителями соревнований.

Лучшим вратарём турнира был признан Загит Нигметзянов (Малмыж). Лучшим нападающим – Руслан Арсланов (Большой Сардык). Лучшим защитником – Макар Сергеев (Можга). Ну а лучшим игроком соревнований – Нияз Зиятдинов («Шунские барсы»)

Кроме того, наградили судью соревнований Тимура Анисимова из Татарстана, а также вручили клюшки главы Вятскополянского района самому старшему хоккеисту турнира Николаю Паташову из Малмыжа и самому молодому игроку Илье Ганину из Можги.

Получила клюшки в подарок и каждая команда — на сей раз от Исполкома Всемирного конгресса татар.

Подводя итоги соревнований, Р.Ф. Фасхутдинов отметил, что хоккейный турнир получил зелёный свет благодаря поддержке Правительства Кировской области, администраций Вятскополянского района и Среднешунского сельского поселения, коллектива Среднешунской средней школы, директора Среднешунского спортивно-оздоровительного центра Р.Г. Габдрахманова, Исполкома Всемирного конгресса татар (руководитель Р.З. Закиров), директора ООО «Ильма» Ф.Г. Галимова (город Туймазы Республики Башкортостан) и других многочисленных спонсоров.

Елена Талипова