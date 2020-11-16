«Хрупкая» омичка возрождает татарскую деревню на севере Омской области

Между озером Сеитовское и рекой Иртыш, в 28 км от Тары, за Самсоновским мостом находится деревня Сеитово. Её возраст по данным археологов около 700 лет. Ещё меньше века назад в деревне начитывалось более тысячи подворий. Сегодня осталось менее 50. Чистый воздух, богатые ягодами и грибами леса, рыбное озеро и река — всё это местные жители оставляют ради комфорта в городской среде.

Кто знает, возможно, через несколько десятков лет живописное место севера Омской области оставил бы последний человек, если бы два года назад в деревню Сеитово не «привезли» цветок из древнего татарского рода. На землю деревни Сеитово ступила Сумбель Хасанова. Женщина из древнего татарского рода решила возродить деревню и сделать из покидаемого людьми места туристический центр.

Корреспонденту «Омск Здесь» Сумбель Хасанова рассказала, что заставило её покинуть комфорт городской жизни и перебраться жить за 350 км от Омска, почему сохранять деревни и уклад жизни в них — сегодня важно как никогда, кто поддерживает хрупкую женщину в её начинаниях и почему в России так сложно построить дорогу в 8 км.

— Имя Сумбель, что оно означает?

— Я из древнего татарского рода. Родилась в Башкирии. Там корни моего дедушки. Бабушка из Казани. Имя Сумбель мне дал отец. Это имя персидского происхождения. В переводе означает редкий цветок гиацинт. В переводе с урду — «хрупкая» или «слабая». Но, как оказалось, это далеко не так (улыбается).

-Вы несколько лет жили в Омске. Что заставило Вас перебраться на север региона?

— До Омска мы жили в Казахстане. Туда уехали мои родители работать на шахты. Там я вышла замуж. Муж русский. При распаде Советского Союза мы оказались за границей. По программе переселения соотечественников переехали в Омск и получили участок земли в микрорайоне Загородном. Без коммуникаций, без газа. Трудности никогда нас не пугали и не останавливали. За 10 лет мы построили дом, облагородили территорию, обрели большой круг друзей. Росли наши дети — Надежда и Камилла. Мы вели активную общественную жизнь. Организовывали праздники, участвовали в конкурсах и соревнованиях, ездили в путешествия по Омской области.

Поскольку я татарских кровей, я входила в состав городской татарской автономии и не раз ездила в Казань. Во время одной из поездок на Всемирный конгресс татар, президент Республики Рустам Минниханов обратился к собравшимся и попросил не оставлять татарские деревни, а по возможности их развивать и сохранять культуру. Тогда, наверное, внутри меня зародилась идея, которую я начала реализовывать спустя несколько лет.

Почему Сеитово, а не татарские поселения в Казани и Башкирии?

— Да, там родное село, где я родилась, оно развивается, и у них всё хорошо. Но от Омска до Башкирии далеко. Мы решили отправиться на север Омской области. Вместе с другом и теперь партнёром по развитию деревни мы проехали регион с юга и доехали до Тарского района. Ступив на землю деревни Сеитово, я влюбилась в это место: с одной стороны Иртыш, с другой озеро, за спиной богатейшая тайга. Леса полные ягод и грибов. Рыбные водоёмы. Сложно описать энергетику этого места, её можно только почувствовать. Семь веков назад сюда пришли сеиды. У мусульман так называется ветвь потомков Пророка, ведущая своё происхождение от его внука Хусаина. Это была святая земля. Археологи знают, что здесь захоронены известные богословы, есть сакральные места, камни, курганы 13 века. Историю этого места можно ежедневно изучать и находить что-то новое. Меньше, чем за век число домовладений в деревни с тысячи сократилось до 50. Как не попытаться остановить это и не направить в другую сторону? Как позволить исчезнуть такой истории и культуре? В городе мы уже всего достигли. У нас есть хорошее жильё, замечательные взрослые дети, мы с мужем ещё молоды, желаний, сил и возможностей много. Мой девиз по жизни: «Если хочешь сделать хорошо — надо сделать самой» (улыбается).



Сумбель, чем хотите удивлять городских жителей?

— Рассказываю как горожанка. Здесь вокруг деревни в радиусе 30 км нет производств. Воздух чистейший. Первые дни я здесь просто отсыпалась. Все приезжие спят два дня. Потом не могут наесться — им всё вкусно, натуральные продукты. Здесь нет информационного шума, только звуки природы, пение птиц. Лебеди, пеликаны, цапли. В 100 метрах побережье Иртыша. Парк культуры и отдыха (улыбается) в сотни гектаров. Рыбалка на озере, в котором обитают пять видов рыбы. Кстати, туристы могут здесь же в деревне всё заготовить. У нас есть коптильня, аппарат для изготовления полуфабрикатов, сушки для ягод и грибов. А домой вернуться не только отдохнувшим, но и с запасом экологически чистых продуктов. Длительность пребывания может быть разной: от двух дней до нескольких месяцев. Нам нужны помощники. Работы много и летом и зимой. Нужны вот мастера по народным промыслам. Если турист не прочь поработать, то мы и ночлег бесплатно предоставим и едой вкусной накормим.

По соседству у нас село Екатерининское. Там недавно открыли туристическую экотропу. Желающие могут поехать в Тару, затем в Екатериниское, после к нам. Там русскую кухню попробовали, погуляли, отдохнули. А через 15 км попали в другой мир: с древней татарской культурой, вкуснейшей едой и традициями. Сейчас мы готовим, ремонтируем комнаты, где могут разместиться гости.

-А зрелища?

— Есть два крупных проекта, которые мы мечтаем реализовать. Мы выиграли субсидию на организацию двух мастерских: «Сеитовский сундук» по производству сувениров и народных промыслов по дереву. «Сеитовская искусница» — по пошиву национальной одежды. Открытие клуба в Сеитово позволит проводить круглые столы, смотреть кино, устраивать мероприятия, чаепития. У пенсионеров будет общественная жизнь — место, где можно будет пообщаться, поделиться своими историями, национальными рецептами, маленькими хитростями. Ещё один проект — «Сеитовская сказка». Сейчас в Казани его дорабатываем, изучаем опыт других регионов. Хочу создать здесь живой музей сказок. Мы хотим вернуть детям наших традиционных леших, водяных, заек, медведей косолапых. Учить детей доброте, отзывчивости, ответственности. Кроме того, в этом году не получилось, но в следующем мы обязательно проведём традиционный татарский праздник сбора урожая. В области такой не проводили более ста лет.

-Что главное в жизни? И чему следует учить детей?

— Главное в жизни — это семья. У нас она очень большая: муж, дети, мама, сестра, братья. Даже друзья у нас как родственники. Мы вместе отмечаем Новый год, дни рождения, праздники. Главное, чтобы каждый человек занимался своим любимым делом и через это познавал счастье. Это любовь к природе и путешествиям. Детей надо учить уважению, причём уважению и к старшим, и к младшим. Воспитывать ответственность: за себя, за близких, за животных, за природу. Мы с мужем каждый день благодарим бога за своих детей. Они добрые, трудолюбивые, активные, воспитанные. С детьми мы всегда участвовали в соревнованиях — учили их бороться и побеждать. Мы организовывали праздники, помогая детям понять, что такое радость. Каждый год мы путешествуем. Омскую область всю уже обошли. Даже в этом году проехали до самого Урала на машине. Посетили Башкирию, Оренбургскую, Свердловскую, Томскую, Новосибирскую области. Путешествуя, ты учишься новому, познаёшь и открываешь.

«Хрупкий цветок» татарских кровей заставила местных жителей поверить в перемены. Вместе с партнёрами и при поддержке семьи Сумбель Хасанова выкупила и привела в рабочее состояние заброшенный скотный двор, отремонтировала ферму, закупила коров. Единомышленники арендовали 60 га земли и заготовили сено, обновили материально-техническую базу и приобрели тяжёлую технику. В Сеитово появилось крестьянско-фермерское хозяйство и пекарня, готовятся комнаты для туристов. В планах — открытие магазина, банного комплекса, создание сказочного леса и мастерских народных ремёсел.



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