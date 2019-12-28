ИД «Хузур» выпустил в свет книгу «Кысасуль-анбия»

Издательский дом «Хузур» Духовного управления мусульман РТ выпустил в свет книгу «Кысасуль-анбия» («История пророков»).

«Кысасуль-анбия» является одним из самых значимых и уникальных произведений, в котором раскрывается жизнь пророков, упомянутых в Коране. Здесь повествуется о созданных Всевышним творениях: небесах, земле, ангелах, шайтанах, а также представлены рассказы о пророках, начиная со времен первого человека – Адама, мир ему, до последнего пророка – Мухаммада. Стоит отметить и то, что до революции 1917 года книга была очень популярна среди населения татарского народа, и на сегодняшний день она востребована в качестве учебного пособия в медресе и мечетях.

Книгу можно приобрести по следующим адресам:

Магазин: г.Казань, ул. Тукая, 36. Тел.: +7 (903) 305-45-43

Склад: г.Казань, ул.Газовая, 14. Тел.: +7 (966) 250-00-09

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