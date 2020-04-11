Идет подготовка очередной выставки татарских художников из Санкт-Петербурга в Республике Татарстан

При поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоится выставка татарских художников Санкт-Петербурга в Республике Татарстан, посвященная 100-летию образования ТАССР и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

9 художников представят на выставке свои работы, каждая из которых является произведением, передающим духовную связь с малой Родиной, с Татарстаном и всем тем, что осталось глубоко в памяти с детства.

Некоторые художники уже представляли свои работы в Нижнекамске, Чистополе, Казани, Бугульме и Зеленодольске. Среди них – выпускники художественных школ и училищ Татарстана: Роберт (Миф) Мифтахутдинов, Раис Тимергалиев, Екатерина Чиханова, а также из других училищ и вузов России – Роман Абдуллин, Ильдус Вахитов, Сания Бахтиярова, Амир Ныров, Игорь Кравцов, Лушникова Татьяна.

Проведение подобных выставок стало хорошей традицией в важном и актуальном деле единения культур. При поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан организованы более 15 выставок петербургских художников на территории Татарстана.

В этом году, кроме самой выставки, художники примут участие в пленэре, который будет включать посещение городов: Казань, Елабуга, Свияжск и Чистополь. В каждом городе художники проведут 2-3 дня, в результате чего появятся много новых работ с видами окрестностей данных поселений.

tatspb.tatarstan.ru