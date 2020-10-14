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Идет подготовка презентации книги «Татары на берегах Невы» в городе Казани

Идет подготовка презентации книги «Татары на берегах Невы» в городе Казани

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 14.10.2020 0 3

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошла встреча с ветераном татарского общественного движения региона, идейным вдохновителем издания книги «Татары на берегах Невы» Шамилем Алюшевым.

На встрече обсудили подготовку к презентации книги «Татары на берегах Невы», которая пройдет  в г. Казани в здании Всемирного конгресса татар 21 октября, с участием автора издания Рахима Теляшова.

В книге излагается деятельность татарских национально-культурных, ветеранских, религиозных, женских, спортивных и других объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Издание рассказывает о видных представителях татарского народа, внесших заметный вклад в экономику, науку, культуру Северной столицы, там же содержится перечень наиболее крупных, достойных внимания и памяти мероприятий.

Эта монография готовилась автором на протяжении более 7 лет, основываясь на архивные источники и на воспоминания современников. Книга получилась  содержательной, с множеством иллюстраций и фотографий с объемом около 700 страниц, издана на средства татарских меценатов региона  и безусловно, стала большим вкладом в раскрытие новых страниц в истории татар региона.

Также, на встрече затронули вопросы культурно-просветительского характера, обсудили планы проведения мероприятий, направленных на  сохранение и развитие национальных ценностей и родного языка.

tatspb.tatarstan.ru

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