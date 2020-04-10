Игроки «Ак Барса» стали волонтёрами

Хоккеисты «Ак Барса» Данис Зарипов, Кирилл Петров и Альберт Яруллин стали волонтёрами – игроки развезли наборы продуктов пожилым, многодетным семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Они прошли инструктаж в казанском штабе волонтёров при Комитете по делам детей и молодёжи, получили маршрутные листы и средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Каждый игрок проехал по нескольким адресам: доставка осуществлялась бесконтактным способом при соблюдении всех рекомендуемых норм.

Также Зарипов вручил Ресурсному центру добровольчества Татарстана от «Ак Барса» топливные карты «Татнефти» на сумму 100 тысяч рублей – по словам руководителя организации Айрата Мубаракшина, карты будут переданы в волонтёрские штабы муниципальных образований республики: на них заправят автомобили, на которых доставляют наборы.

«Татнефть» и «Ак Барс» продолжают активно поддерживать волонтёрские движения, стать добровольцем и помочь нуждающимся сегодня может любой желающий – вы можете стать волонтёром «Татнефти», заполнив анкету на https://www.tatneft.ru/ компании в разделе «Социальная политика», присоединиться к проекту #МыВместе на сайте мывместе2020.рф или к волонтёрским штабам муниципальных образований Татарстана.

Данис Зарипов, капитан «Ак Барса»: − Так случилось, что коронавирус изменил привычный ритм жизни каждого из нас. Но все мы должны ответственно отнестись к тому, что происходит в стране и мире – соблюдать правила личной гигиены, по возможности оставаться дома. В это непростое время нужно поддержать тех, кто нуждается в заботе – пожилые, многодетные семьи, люди в трудной жизненной ситуации. Только вместе мы сможем справиться с этой бедой. Позвоните своим родным, поинтересуйтесь у пожилых соседей, не нужна ли им помощь. При этом не забывайте о мерах предосторожности.

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