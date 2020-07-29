Игры стран СНГ в Казани перенесены на октябрь

Игры стран СНГ в Казани перенесены с сентября на октябрь. Об этом рассказал заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов.

«Планируем проводить игры в начале октября, переносим их с сентября. Мы зависимы от ситуации в мире, не исключены и дальнейшие переносы мероприятия», — сообщил собеседник агентства.

Вдобавок он объяснил, возможно ли проведение турнира со зрителями: «Татарстан находится только на втором этапе по снятию ограничений. Зрители же появятся только на третьем. Наличие зрителей будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Нельзя допустить того, чтобы после проведения крупного турнира были вопросы, связанные с ухудшением санитарной ситуации».

Артур Шипилов

tatar-inform.ru