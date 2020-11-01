II Санкт-Петербургский татарский медиафорум прошел в онлайн-режиме

II Санкт-Петербургский татарский медиафорум прошел через Zoom. Участники онлайн-встречи обсудили современные медиатренды, а также роль национальных СМИ и блогеров в мировых процессах.

Спикерами выступили журналисты (Римзиль Валеев, Радик Амиров, Алсу Исмагилова, Данил Сафаров, Тимур Рахматуллин), блогеры (Ринат Галиахметов, известный как Татар Малай, Альфия Бадретдинова), общественные деятели России и дальнего зарубежья.

Форум организован порталом Piter.tatar при поддержке постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области и клуба татарских журналистов Санкт-Петербурга.

Модерировала мероприятие петербургский журналист Катифа (Екатерина) Гайнетдинова.



realnoevremya.ru