III онлайн-фестиваль традиционной культуры тюркского мира «URMAI-ZALIDA» выявил новые имена

В этом году популярное мероприятие посвящено нескольким памятным праздничным датам: 100-летию образования Татарской и Чувашской автономий. Онлайн — фестиваль реализован в рамках культурного межнационального проекта «Возрождение культурно-исторического наследия татар-мишар посредством создания этнокультурного центра «Мирас», социального творческого проекта «Кәрван мирас-4”(«Караван наследия»).

Мероприятие проведено общественной организацией «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики» при поддержке Минкультуры Чувашии, Исполкома Всемирного конгресса татар Чувашской Республики, Федеральной национально-культурной автономии татар России.

В фестивале приняли участие порядка 80 творческих коллективов и 150 сольных исполнителей из 24 российских регионов. Артисты представили этническую культуру представителей 12 тюркоязычных народов мира. Исполнители из Башкортостана, Татарстана, Марий Эл, Чувашской и Кабардино-Балкарской Республик, Северной Осетии, Республики Саха (Якутия), Нижегородской, Ульяновской областей, г. Кургана показали миру своё творчество и получили оценку профессионального жюри, не покидая родной город.

Дистанционное проведение первого конкурсного тура в 8 номинациях позволило жюри определить наиболее ярких и талантливых исполнителей. Результаты VIII онлайн-фестиваля традиционной культуры тюркского мира «URMAI-ZALIDA» следующие.

Обладатели Гран-при фестиваля в номинациях: :

«Традиционные фольклорные ансамбли, работающие в аутентичной форме: сценические обрядово-праздничные и вокальные ком-позиции» — фольклорный ансамбль «Янтал» Чебоксарского музыкального училища имени Ф. Павлова, (руководитель Людмила Петухова);

«Фольклорные ансамбли, работающие в стиле этнофуту-ризма: сценические обрядово-праздничные и вокальные композиции» — народный фольклорно-эстрадный ансамбль «Мишар» Урмаевского СДК «ЦКС» Комсомольского района Чувашской Республики, (рук. Ильнар Хи-самов), детский фольклорный ансамбль «Тамчы» Урмаевского структур-ного подразделения МБУДО «Комсомольская ДШИ», (рук. Ильдус Шай-дуллин).

«Национальное инструментальное исполнительство: исполнение на народных традиционных музыкальных инструментах тюркского мира: все виды гармоник, курай, думбра, мандолина, гусли, балалайка, скрипка, кубыз, сорнай, свирель, жалейка, рожок, волынка.» – фольклор-ный инструментальный ансамбль «Ятаган» МБОДО «Арская ДШИ» Республики Татарстан, (рук.. Альберт Гайнутдинов);

«Национальное фольклорно-хореографическое исполни-тельство: исполнение народных танцев» – образцовый детско-юношеский ансамбль танца «САРМАТ» , (рук. Эдуард Гугкаев) Республика Северная Осетия — Алания;

«Живопись, декоративно-прикладное искусство по сказкам тюркских народов – за серию работ на батике, учащиеся художественного отделения МБУДО «Комсомольская ДШИ», (рук. Надежда Абдюшева).

Гала-концерт лучших исполнителей VIII онлайн-фестиваля традиционной культуры тюркского мира «URMAI-ZALIDA» перенесён на конец июля 2020 года. Общественная организация «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики» начала подготовку к IX фестивалю.

Дом Дружбы народов Чувашской Республики