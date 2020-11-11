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III республиканский онлайн фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья!» объединит молодёжь Чувашии

III республиканский онлайн фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья!» объединит молодёжь Чувашии

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Общество, Соотечественники, 11.11.2020 0 5

Чувашия – многонациональная республика, на территории которой проживают представители более ста этносов. Их дружба способствует развитию различных культур, традиций, в том числе и музыкальной. Одним из таких мероприятий в республике станет фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!»

Его организатор – Дом дружбы народов АУ «РЦНТ» ДК тракторостроителей» Минкультуры Чувашии при поддержке отраслевого министерства.

Участники фестиваля – детские, молодёжные музыкальные творческие коллективы, сольные исполнители.

Цель проведения – сохранение традиционных национальных культур народов России, укрепление межнациональных творческих связей, популяризация детско-юношеского творчества, активизация национального музыкального творчества подрастающего поколения.

Основные задачи – развитие традиционного исполнительского творчества в республике, ознакомление с культурой народов, проживающих в Чувашской Республике.

Приём заявок завершается 15 ноября 2020 года.

Согласно положению подведение итогов состоится 25 ноября 2020 года. Справочная информация по телефону 51-56-83.

cap.ru

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