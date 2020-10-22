Илдар Баязитов: «Мусульманским организациям необходимо развивать социальный бизнес»

21 октября председатель совета фонда «Ярдэм», имам-мухтасиб Кировского и Московского районов Илдар хазрат Баязитов выступил на ежегодном Форуме преподавателей мусульманских образовательных организаций, который выступил с докладом на тему «Система вакфов и программы фонда «Ярдэм».

Форум проводится с 2011 года Духовным управлением мусульман РТ совместно с Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования и Российским исламским институтом и является площадкой по обсуждению и решению насущных проблем в сфере мусульманского образования и воспитания. В этом году он проходил в рамках международного симпозиума «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России».

Илдар хазрат Баязитов в своем выступлении подчеркнул значимую роль института вакфа (фонд) в дореволюционный период. Анализируя современное положение дел, наряду с идеологией и просвещением, спикер подчеркнул важность социального служения. В качестве примера социального служения Илдар хазрат привел направления деятельности Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм». В их числе просветительская деятельность в виде функционирующего пансионата для детей в с.Бурбаш Балтасинского района, дом детей «Семейный очаг» Тюлячинский район РТ, духовное просвещение заключенных отбывающих наказание в местах лишения свободы в Республике Татарстан, социальная акция «Дорога жизни», направленная на социальную поддержку незащищенных слоев населения. Так же в качестве примера были рассмотрены другие направления фонда.

Как отметил Илдар Баязитов, в дальнейшем мусульманским организациям необходимо развивать социальный бизнес, так как благотворительные программы требуют больших финансовых вложений. В этом направлении фондом «Ярдэм» был реализован ряд бизнес-проектов, доход от которых идет на реализацию различных благотворительных проектов.

В рамках международного Симпозиума «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России», который откроется в Казани 22 октября, также будут рассмотрены вопросы, касающиеся развития мусульманского образования.

Отметим, что с начала октября Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» возобновил социальную акцию «Дорога жизни».

В рамках акции, адресная ежемесячная поддержка продуктовыми наборами будет оказана людям с ограниченными возможностями здоровья различных категорий, малоимущим, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, и другим социально незащищенным лицам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с последствиями ограничений по сдерживанию новой коронавирусной инфекции.

Принять участие в акции «Дорога жизни» может любой желающий.

Телефон горячей линии: +79600480778 (привязан к карте Сбербанка)

Карта Сбербанка 4274 2780 2038 4288

ФИО: Баязитов Илдар Рафкатович ⠀

⠀Назначение платежа: «Благотворительная помощь на кормление малоимущих». ⠀

Яндекс — кошелек : 4100 1808 2931 92

Также можно отправить смс со словом НУР на номер 7715 (50 рублей). ⠀

Пресс-служба Национального исламского

благотворительного фонда «Ярдэм»