Ильдар Гильмутдинов встретился с молодежью Татарской детской школы лидера «Асыл»

Председатель Федеральной национально-культурной автономии татар, депутат Государственной Думы Российской Федерации Ильдар Гильмутдинов посетил «Татарскую детскую школу лидера «Асыл».

В ходе визита Ильдар Гильмутдинов встретился с организаторами и детьми школы. Он отметил, что лидерские качества подразумевают твёрдость духа, уверенность в себе, готовность идти до конца. «Лидерство подразумевает ещё и ответственность за доверившихся тебе людей. Лидер – сильная личность, способная не только решать задачи и преодолевать трудности, но и предвидеть их в будущем», — подчеркнул председатель ФНКАТ.

Ильдар Гильмутдинов объяснил, что стремление к лидерству — это желание занять достойное место в обществе. “Оно свойственно всем людям. Для того чтобы быть лидером, необходимо обладать не только определенными личностными качествами лидера, но и постоянно работать над собой. Уверенность в себе помогает преодолевать трудности. Развитие таких лидерских качеств, как спокойствие, логичность, способность взгляда со стороны непременно поможет заслужить уважение и признание среди родных и друзей”, — добавил он.

После встречи дети задавали интересующие их вопросы, а затем фотографировались на память.

Со 2 по 8 ноября 2020 года Министерство по делам молодежи РТ, Федеральная национально-культурная автономия татар, Молодежный центр «Идель»проводят «Татарскую детскую школу лидера «Асыл».

Основной целью мероприятия является выявление, оказание поддержки татарским детям, активистам татарских молодежных организаций (объединений). Создание отдельного направления по работе с татарскими детьми при татарских центрах в регионах компактного проживания татар.

Для участников в течение смены организуются различные лекции и практические занятия, круглые столы, тренинги, дебаты, встречи с представителями татарской интеллигенции. Данное мероприятие призвано воспитать в детях лидерские качества, национальное самосознание, стремление к глубокому изучению народных традиций и родного языка.