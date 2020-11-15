Илгизар САГДЕЕВ: Герой России Дамир Юсупов побывал у меня в гостях

Как я уже писал, Герой России Дамир Юсупов побывал с краткосрочным визитом к родителям в Сызрани. В пятницу, 6 ноября, он посетил пятничную молитву в Центральной мечети г.о.Сызрань на ул.Декабристов, а в субботу вечером он побывал у меня дома в гостях.

Беседуя за чашкой чая мы обсуждали состояние мусульманской уммы, татарской общины, вспоминали о начале нулевых, когда мы совместно с активной татарской молодежью создавали клуб «Яшьлек» («Молодость»), который возглавила известная сызранская спортсменка Розалия Зимнурова. Среди активистов был и Дамир, а также Руслан Зябиров с курсантами СВВАУЛа… Приятные воспоминания. Ведь это было аж в 2002 году! Также Дамир вспомнил аксакалов поселка Западный, в котором он больше трех лет, до 2008 года, был имамом молельной комнаты, куда я его как имам-мухтасиб направил. Как раз в этот приезд он посетил поселок Западный, где встретился с Нурией апа, дочерью ныне покойной Айша абыстай, в доме которой проводились пятничные молитвы.

Также он с теплотой вспоминал о совместной работе в Национально-культурной автономии татар г.о.Сызрань во главе с председателем Ильсуром Гаязовичем Гильмановым с 2007 по 2013 годы. Ведь в то время НКАТ Сызрани проводил плодотворную работу в сотрудничестве с сызранскими приходами, с аксакалами, с обществом «Туган тел», со всеми активными татарами. Мы все вместе в одной упряжке организовывали и проводили Сабантуи и другие мероприятия. Прекрасные были времена.

Дамир рассказал о посещении «Милли джыен» — «Национального собрания» татар в г.Казани 29 — 30 августа этого года, том, как его с встретили на высочайшем уровне в Казани.

В завершение беседы Дамир Касыймович с неподдельным интересом расспрашивал о ходе строительства Сызранской Соборной мечети, выразил полную поддержку и призвал всех мусульман оказать посильную помощь в этом богоугодном деле.

От себя я хочу отметить то, что Герой России Дамир Юсупов остался тем же Дамиром, с которым мы много лет знакомы — открытым, скромным, честным и мудрым.

Дай Аллаһ ему и его близким здоровья и благополучия!