Ильсур Метшин: «Татарское национальное должно стать модным»

С работой одной из сувенирных компаний города ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин. Градоначальник посетил магазин сувенирной продукции «Легенды» на Баумана. В магазине реализуются товары более 200 мастеров Татарстана и близлежащих регионов.

Мэр поинтересовался ситуацией на рынке туристической отрасли и обсудил меры, которые помогут сохранить бизнес.

Так, исполнительный директор «Казанской сувенирной компании» Вячеслав Вдовин работает на рынке народных и художественных промыслов уже более 19 лет. Бизнес начал в конце 90-х годов с торговли буквально под открытым небом на улице Баумана.

— Мой брат Сергей Вдовин очень много ездил по татарским деревням, общался с местными жителями, видел, какую красоту они делают своими руками. Но ремесленники не умели зарабатывать, творчеством занимались для души. Он выкупил несколько изделий, и мы решили продавать их в Казани, – рассказал Вячеслав Вдовин.

За 19 лет работы его бизнес разросся до 11 сувенирных магазинов, самая большая лавка – на улице Баумана. Здесь магниты, шкатулки, ложки, ювелирные украшения, картины, сумки – каждое изделие выполнено вручную. Больше всего внимания обращают на национальную одежду – тюбетейки, ичиги с татарским орнаментом.

— В нашем магазине мы знакомим гостей с национальными обычаями, культурой Татарстана, нам важно показать, насколько наш регион богат своими мастерами. К нам даже приходят, как на экскурсию, – рассказал Вдовин.

Ильсур Метшин подчеркнул, что Татарстан всегда славился своими мастерами, талантами.

— Сегодня важно идти в ногу со временем и создавать модели, опираясь на мировые тенденции. Татарское национальное должно стать модным, – сказал Ильсур Метшин.

kazanfirst.ru