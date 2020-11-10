Имамы и казыи Татарстана проходят очередные курсы повышения квалификации

Сегодня, в 24-ый день месяца Раби аль-авваль (10 ноября), в мухтасибате Лаишевского района собрались имамы-мухтасибы и казыи Республики Татарстан – здесь стартовали трехдневные курсы повышения квалификации. Укрепить профессиональную подготовку хазратам помогают опытные преподаватели, религиозные алимы по акыде и фикху, языковеды.

Первую лекцию провел известный казанский специалист по ораторскому искусству, доктор филологических наук Гаптрауф Нуриев. На занятии были подробно разобраны вопросы красноречия, практические ситуации и приемы ораторского мастерства. Приветствуя участников, преподаватель отметил важность освоения риторической науки для религиозных деятелей: «В ходе своей деятельности хазратам и имамам необходимо работать над совершенствованием своего красноречия и дикции. Важно правильно произносить звуки в словах и уметь находить эмоционально-творческий подход к своим слушателям во время чтения проповедей. Вы работаете с аудиторией, поэтому ваши слова должны проникнуть в душу каждого человека», – сказал он. Затем для слушателей провели практическое занятие по дыхательным упражнениям, дали навыки по правильной речи и другие методические рекомендации.

Завтра первый заместитель муфтия Татарстана Рустем хазрат Валиулин проведет занятие по основам «Иске имля» (старотатарский язык), преподаватели Ильсияр Шигапова и Земфира Ибятова – по литературному языку, ответственный секретарь Совета улемов ДУМ РТ Рустем Нургалиев проведет занятие по вопросам долговых обязательств в Исламе.

Курсы повышения квалификации для имамов-мухтасибов и казыев Республики Татарстан завершатся заседанием пленума ДУМ РТ.

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