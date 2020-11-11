Имамы-мухтасибы РТ укрепили знания по старотатарскому и современному татарскому литературному языку

Сегодня, 25-ый день месяца Раби аль-авваль (11 ноября), в мухтасибате Лаишевского района продолжились курсы повышения квалификации для имамов-мухтасибов и казыев Республики Татарстан. В молодёжном центре «Волга» хазраты закрепили свои знания по Старотатарской письменности (иске имля) и нормам современного татарского литературного языка.

Первое занятие провел первый заместитель муфтия Татарстана Рустем хазрат Валиулин. Он познакомил слушателей с историей татарской письменности, основанной на арабском алфавите, которая существовала на протяжении 10-ти веков. Заместитель муфтия Татарстана подчеркнул важность изучения данной графики для имамов и религиозных деятелей, отметив, что на «иске имля» написано много книг и трудов, относящихся к нашему религиозному и национальному наследию: «Если мы хотим глубоко изучить нашу религию, историю, литературу, то, не изучив старую письменность, основанную на арабском алфавите, мы не добьемся положительных результатов. Если мы не хотим потерять духовную связь с наследием наших предков, если хотим познать историческое прошлое нашего народа и осветить его, то мы не должны забывать об исторической письменности, основанной на арабских буквах».

Рустем хазрат отметил, что существует большой спрос на изучение арабской графики, использованной в татарском народе: надгробные камни, метрические книги, исторические документы, религиозные труды написаны на старотатарском языке. Рустем хазрат провел урок по алфавиту «иске имля», а также привёл примеры их написания.

Второе занятие для имамов-мухтасибов было посвящено изучению правил татарского литературного языка. Кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РТ, доцент Казанского государственного института культуры Ильсияр Шигапова разъяснила особенности языка и речи, остановилась на основных вопросах, нарушающих нормы татарского литературного языка. Для того, чтобы сохранить язык в быту, преподаватель посоветовала читать литературные книги, общаться в семье на татарском языке, быть в курсе татарских религиозных, общественных, политических, культурных событий. Также она обратила внимание мухтасибов на основные ошибки в современном разговорном языке. Об основных правилах языковых норм и ударений в словах разъяснила кандидат педагогических наук Земфира Ибатова.

После вечерней молитвы ответственный секретарь Совета улемов ДУМ РТ Рустам Нургалеев проведет занятие по теме долговых обязательств в Исламе.

dumrt.ru