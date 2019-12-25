Имамы собрались в Шубине Нижегородской области

23 декабря в мечети села Шубино начались краткосрочные курсы повышения квалификации для председателей, имамов, муэдзинов местных религиозных организаций мусульман Сергачского, Княгининского и Спасского районов. Цель курсов – повышение профессиональной компетентности сотрудников религиозных организаций. Они проводятся по дополнительной профессиональной программе «Религиозные обязанности в исламском богослужении (ибадате) и их применение на практике» на основе приказа централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман Нижегородской области и рассчитаны на три дня.

газета «Туган як»