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Имамы собрались в Шубине Нижегородской области

Имамы собрались в Шубине Нижегородской области

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Соотечественники, 25.12.2019 0 5

23 декабря в мечети села Шубино начались краткосрочные курсы повышения квалификации для председателей, имамов, муэдзинов местных религиозных организаций мусульман Сергачского, Княгининского и Спасского районов. Цель курсов – повышение профессиональной компетентности сотрудников религиозных организаций. Они проводятся по дополнительной профессиональной программе «Религиозные обязанности в исламском богослужении (ибадате) и их применение на практике» на основе приказа централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман Нижегородской области и рассчитаны на три дня.

газета «Туган як»

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