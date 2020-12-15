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Исполком Конгресса татар Башкортостана внесет свои предложения касательно изменений в Конституции РБ

Исполком Конгресса татар Башкортостана внесет свои предложения касательно изменений в Конституции РБ

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 15.12.2020 0 6

12 декабря Исполком Конгресса татар Башкортостана объявил о намерении принять активное участие в разработке предложений по предстоящему внесению изменений в Конституцию Республики Башкортостан.

Была создана рабочая группа по разработке предложений, председателем которой стал доктор экономических наук, председатель «Курултая северо-западных башкир» Ринат Гатауллин.

Как отметил председатель исполкома Конгресса татар РБ Загир Хакимов, основные конституционные инициативы организации будут касаться статуса татарского языка в Башкортостане.

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