Исполком Конгресса татар Башкортостана внесет свои предложения касательно изменений в Конституции РБ

12 декабря Исполком Конгресса татар Башкортостана объявил о намерении принять активное участие в разработке предложений по предстоящему внесению изменений в Конституцию Республики Башкортостан.

Была создана рабочая группа по разработке предложений, председателем которой стал доктор экономических наук, председатель «Курултая северо-западных башкир» Ринат Гатауллин.

Как отметил председатель исполкома Конгресса татар РБ Загир Хакимов, основные конституционные инициативы организации будут касаться статуса татарского языка в Башкортостане.