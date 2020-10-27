Исполнительный директор Землячества Татарстана отмечает 65-летие

Сегодня исполнилось 65 лет исполнительному директору Землячества Татарстана в Москве, руководителю Татарского национального центра Московской области Фуаду Фейзрахмановичу Султанову.
Его имя знакомо многим татарстанцам и татарам Москвы и Подмосковья, но мало кто знает, что половину своей жизни он провел на флоте. Фуад Султанов служил на подводных лодках – сначала на Северном, потом на Черноморском и Балтийском флотах. Даже о рождении дочери узнал только через два месяца после ее появления на свет – был под водой.
В 30 лет стал командиром подлодки, служил военным атташе в Алжире. Будучи командиром подводной лодки, он неоднократно посещал военно-морскую базу в главном порту Сирии – Латакии. Поэтому Фуаду Фейзрахмановичу особенно волнительно было буквально на днях, через много лет, снова посетить эти места в составе делегации Татарстана.
Уволился из армии в ранге капитана 1-го ранга и начал строить жизнь буквально с нуля.
Родившегося в Азербайджане, в Баку, морского офицера судьба забросила в город Домодедово Московской области. Здесь и проявились его способности вести успешный бизнес и общественную деятельность.
Он создал строительную компанию «Татинвестпроект», открыл «Торговый дом «Татарстан», стал депутатом Совета депутатов городского округа Домодедово.
Фуад Султанов – пример человека, неравнодушного к будущему своего народа. Почти двадцать лет назад создал и возглавил Местную татарскую национально-культурную автономию городского округа Домодедово, затем открыл в Домодедово Татарский национальный центр.
Под его руководством центр стал одним из самых активных национальных объединений Московской области. Организация реализовала десятки крупных социально-культурных и патриотических проектов.
Автономия подписала договор с Сабинским и Тюлячинским районами Татарстана о прохождении службы в одной из элитных частей ВМФ Домодедовского района.
Вот уже 15 лет по инициативе Фуада Султанова в городском округе празднуют Сабантуй. Ежегодно он проходит под девизом «Подмосковье — наш общий дом» и собирает людей самых разных национальностей и вероисповеданий, возрастов и профессий.
В 2017 году центр издал книгу Памяти и Славы об уроженцах Татарской АССР, погибших, умерших от ран и пропавших без вести в ходе Битвы под Москвой и похороненных на территории Московской области. В книгу вошло и имя дяди Президента Татарстана Р.Н. Минниханова.
Несомненно, без активного руководителя, умеющего объединить и заинтересовать людей, создать команду единомышленников, ставить конкретные задачи, реализовать эти разнообразные проекты невозможно.
Сил и времени у Фуада Фейзрахмановича хватает и на работу в Землячестве Татарстана в Москве, в которой является исполнительным директором. Организация совместно с Полномочным представительством РТ в РФ проводит в Москве много масштабных мероприятий.
«Я лучше буду ходить голодным, но хочу, чтобы люди вспоминали обо мне только добрым словом», — говорит Фуад Султанов. В своей многогранной деятельности он всегда особое внимание уделяет благотворительности. Буквально две недели назад стал лауреатом премии Губернатора Московской области «Мы рядом». Правительство области отметило его большую общественную и благотворительную деятельность в номинации «Волонтёрство и благотворительность».
Денежное вознаграждение в размере 1 млн. рублей, выделенное правительством, он снова направит в помощь нуждающимся.
Отставной военный, успешный бизнесмен и активный общественный деятель, Фуад Султанов не боится принимать решения и нести за них ответственность.
Его деятельность отмечена многими государственными наградами. Без внимания не оставляет его заслуги и руководство Республики Татарстан.
Ф.Ф. Султанов награжден Благодарностью Президента РТ, медалью «За доблестный труд» Республики Татарстан, медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», является заслуженным работником культуры Республики Татарстан.