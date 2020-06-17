История ТАССР: татарская музыка 100 лет назад – оправданные и неоправданные надежды

Музыковед, фольклорист Геннадий Макаров: «В татарской музыке все еще царит послереволюционная эйфория. Народ беден и голоден, но национальный дух поднят. Именно тогда было организовано Научное общество татароведения, в котором в том числе изучалась и национальная музыка. В начале 30-х годов начали организовывать экспедиции с целью сбора фольклорного наследия. Открывается Восточная консерватория. Там работали Султан Габаши и многие специалисты, имена которых уже забыты. Например, Габдрахман Симаков. В те годы даже этнические группы стремились к местному искусству. В 20-х годах в Казани существовала школа кряшенской музыки. Началось изучение кряшенской культуры. Например, в данном направлении активно работал наш специалист, заслуженный деятель искусств Владимир Гаврилов. Он подготовил сборник кряшенских народных песен. В 30-х годах пропали и его авторы, и сам сборник. Одним словом, новую жизнь народы встретили с восторгом, воодушевлением и надеждой, но многое не оправдалось. Я бы назвал эту эпоху временем надежды и потерь. Советское время – интереснейшая пора, поначалу я и сам не особо интересовался ею. Но очень многое из той поры нуждается в переоценке».

Академический центр и музыкальная комиссия

В декабре 1921 года под контролем Народного комиссариата просвещения ТАССР был образован Академцентр. Наряду с наукой и просвещением в обязанности этого центра входила и деятельность в сфере искусства республики.

В Академцентре работала музыкальная комиссия. В состав этой комиссии входили Султан Габаши, Василий Виноградов, Салих Сайдашев, Газиз Альмухаметов. В результате деятельности музыкальной комиссии были написаны национальные музыкальные произведения. Например, в 1921 году Василий Виноградов написал для симфонического оркестра «Татарскую сюиту»; в 1924 году – музыкальную картину «Җиһан» («Время»). В 1925 году была поставлена первая татарская опера «Сания». Если в 1925 году было написано 15 татарских и башкирских мелодий, то в 1928 году их количество достигло 50.

Комиссия выкупала произведения у физических лиц. Например, был выкуплен сборник нот из 250 татарских мотивов.

В 1927 году издана теоретическая монография профессора Никольского, пособие для обучения музыке – «Конспект истории музыки народов Приуралья».

Академические знания и пролетарская культура

В 1919-1922 годах в Казани работала Восточная консерватория. Но вскоре была расформирована без единого выпуска.

На ее базе вскоре был образован Восточный музыкальный техникум, это произошло в 1922-1926 годах. Это учебное заведение мы воспринимаем как начало Казанского музыкального колледжа им. И. В. Аухадеева.

Восточная консерватория была расположена в Доме Пальчиковой, на пересечении улиц Маркса и Лобачевского в Казани. Начиная с 1907 года в этом доме работала музыкальная школа Гуммерта. В 1919-1922 годах – Восточная консерватория. В 1922-1926 годах – Восточный музыкальный техникум.

К слову, это здание примечательно и тем, что в 1922-1932 годах здесь жил один из авторов первой татарской оперы Султан Габаши. Кроме того, что Габаши был соавтором первой татарской оперы, он один из первых учителей музыки, который преподавал на татарском языке. В Восточной консерватории он преподавал на татарском языке сольфеджио и теорию музыки.

В Восточной консерватории работал этнографический отдел. Его целью стало изучение и развитие музыки народов Восточной России, изучение и совершенствование национальных музыкальных инструментов. В структуру Восточной консерватории также входила Научная музыкально-этнографическая ассоциация, деятельность которой сводилась к сбору и изучению фольклора. В консерватории работала редакция, которая издавала научные труды на русском, татарском и чувашском языках. В работе этнографической ассоциации принимали участие университетские профессоры Н. В. Никольский и Н. Ф. Катанов.

Хоть консерватория начинала работу очень активно, но со временем несоответствие деятельности консерватории с идеологией пролетарской культуры стало очевидным. В то время перед просвещением была поставлена задача подготовки инструкторов для массовой культуры. Именно по этой причине, а также из-за финансовых и организационных затруднений консерватория не успела выпустить хотя бы одно поколение музыкантов.

Музыкальные академические знания, требующие систематического обучения и определенных затрат, на этом этапе были невостребованными. (Кандидат педагогических наук, доцент Казанского государственного гуманитарно-педагогического университета Л. Т. Файзрахманова. «Первый опыт организации высшего музыкального образования в Казани (Восточная консерватория в 20-е годы ХХ столетия»)).