История ТАССР: татарская музыка 100 лет назад – оправданные и неоправданные надежды

Новое положение, стремление народа к новым достижениям в культуре и искусстве создали условия для появления современной татарской музыкальной культуры. Давайте попробуем представить национальную музыкальную жизнь сто лет назад.
Музыковед, фольклорист Геннадий Макаров: «В татарской музыке все еще царит послереволюционная эйфория. Народ беден и голоден, но национальный дух поднят. Именно тогда было организовано Научное общество татароведения, в котором в том числе изучалась и национальная музыка. В начале 30-х годов начали организовывать экспедиции с целью сбора фольклорного наследия. Открывается Восточная консерватория. Там работали Султан Габаши и многие специалисты, имена которых уже забыты. Например, Габдрахман Симаков. В те годы даже этнические группы стремились к местному искусству. В 20-х годах в Казани существовала школа кряшенской музыки. Началось изучение кряшенской культуры. Например, в данном направлении активно работал наш специалист, заслуженный деятель искусств Владимир Гаврилов. Он подготовил сборник кряшенских народных песен. В 30-х годах пропали и его авторы, и сам сборник. Одним словом, новую жизнь народы встретили с восторгом, воодушевлением и надеждой, но многое не оправдалось. Я бы назвал эту эпоху временем надежды и потерь. Советское время – интереснейшая пора, поначалу я и сам не особо интересовался ею. Но очень многое из той поры нуждается в переоценке».
Академический центр и музыкальная комиссия
В декабре 1921 года под контролем Народного комиссариата просвещения ТАССР был образован Академцентр. Наряду с наукой и просвещением в обязанности этого центра входила и деятельность в сфере искусства республики.
В Академцентре работала музыкальная комиссия. В состав этой комиссии входили Султан Габаши, Василий Виноградов, Салих Сайдашев, Газиз Альмухаметов. В результате деятельности музыкальной комиссии были написаны национальные музыкальные произведения. Например, в 1921 году Василий Виноградов написал для симфонического оркестра «Татарскую сюиту»; в 1924 году – музыкальную картину «Җиһан» («Время»). В 1925 году была поставлена первая татарская опера «Сания». Если в 1925 году было написано 15 татарских и башкирских мелодий, то в 1928 году их количество достигло 50.
Комиссия выкупала произведения у физических лиц. Например, был выкуплен сборник нот из 250 татарских мотивов.
В 1927 году издана теоретическая монография профессора Никольского, пособие для обучения музыке – «Конспект истории музыки народов Приуралья».
Академические знания и пролетарская культура
В 1919-1922 годах в Казани работала Восточная консерватория. Но вскоре была расформирована без единого выпуска.
На ее базе вскоре был образован Восточный музыкальный техникум, это произошло в 1922-1926 годах. Это учебное заведение мы воспринимаем как начало Казанского музыкального колледжа им. И. В. Аухадеева.
Восточная консерватория была расположена в Доме Пальчиковой, на пересечении улиц Маркса и Лобачевского в Казани. Начиная с 1907 года в этом доме работала музыкальная школа Гуммерта. В 1919-1922 годах – Восточная консерватория. В 1922-1926 годах – Восточный музыкальный техникум.
К слову, это здание примечательно и тем, что в 1922-1932 годах здесь жил один из авторов первой татарской оперы Султан Габаши. Кроме того, что Габаши был соавтором первой татарской оперы, он один из первых учителей музыки, который преподавал на татарском языке. В Восточной консерватории он преподавал на татарском языке сольфеджио и теорию музыки.
В Восточной консерватории работал этнографический отдел. Его целью стало изучение и развитие музыки народов Восточной России, изучение и совершенствование национальных музыкальных инструментов. В структуру Восточной консерватории также входила Научная музыкально-этнографическая ассоциация, деятельность которой сводилась к сбору и изучению фольклора. В консерватории работала редакция, которая издавала научные труды на русском, татарском и чувашском языках. В работе этнографической ассоциации принимали участие университетские профессоры Н. В. Никольский и Н. Ф. Катанов.
Хоть консерватория начинала работу очень активно, но со временем несоответствие деятельности консерватории с идеологией пролетарской культуры стало очевидным. В то время перед просвещением была поставлена задача подготовки инструкторов для массовой культуры. Именно по этой причине, а также из-за финансовых и организационных затруднений консерватория не успела выпустить хотя бы одно поколение музыкантов.
Музыкальные академические знания, требующие систематического обучения и определенных затрат, на этом этапе были невостребованными. (Кандидат педагогических наук, доцент Казанского государственного гуманитарно-педагогического университета Л. Т. Файзрахманова. «Первый опыт организации высшего музыкального образования в Казани (Восточная консерватория в 20-е годы ХХ столетия»)).
Национальная опера
К 5-летию ТАССР в Казани была поставлена опера «Сания», к 10-летию – опера «Эшче». Авторы этих произведений – Султан Габаши, Газиз Альмухаметов. Для обработки и оркестровки они позвали композитора Василия Виноградова, потому что у него был опыт обработки симфонических композиций на национальные темы.
«Виноградову не разрешалось исправлять написанные нами мелодии, только инструментальные фрагменты. Например, в связках между вокальными номерами или местах активного сценического действия он с нашего согласия мог добавлять свою музыку. Мелодика вокальных партий была стилизована на основе традиционных татарских и башкирских песен», – вспоминал позже Султан Габаши.
Главную партию первой татарской оперы «Сания» исполняла народная артистка ТАССР Зухра Байрашева.
К слову, Байрашева (1906–1984) вошла в историю татарской музыкальной культуры как первая татарская женщина, получившая высшее музыкальное образование и достигшая профессорской степени в качестве педагога-музыканта. Она родилась в городе Касимов, училась в Восточном музыкальном техникуме в Казани, позже отучилась в студии татарской оперы Московской консерватории.
Дирижером первой татарской оперы «Сания» выступил Салих Сайдашев. В 1930 году, когда опера «Эшче» ставилась в Москве, оркестром дирижировал тоже он.
В социальных сетях можно встретить шутку о том, что Сталин сам рекламировал оперу «Эшче».
Первые достижения национальной оперы
В 1927 году на международную музыкальную выставку в городе Франкфурт-на-Майне были направлены партитура оперы «Сания» и ноты других произведений, основанных на татарских мотивах. О том, что посетителей выставки заинтересовала опера «Сания», пишет немецкая пресса.
Опера «Эшче» была представлена в 1930 году в Москве на Всесоюзной олимпиаде национальных театров.
Интересный факт – на повестку дня празднования образования ТАССР был введен субботник по разбору завалов здания оперного театра.
Говоря о татарской профессиональной музыке, берущей начало в 20-х годах, музыковед Земфира Сайдашева отмечает два направления:
«Первое направление – это оперы, написанные на примере русских классических оперных произведений, используя татарские песни либо мелодии, стилизованные под татарскую музыку. Соавторство Султана Габаши, Газиза Альмухаметова и Василия Виноградова выбрало именно этот путь – путь сохранения и консервации фольклорного материала.
Второй путь – путь музыкальной драмы из творчества Салиха Сайдашева. К этому жанру композитор пришел через спектакли. Достижение композитора в том, что он пришел в национальную музыку не через консервацию фольклора, а выбрал путь трансформации и обогащения татарской песни». (Из выступления на Международной научно-практической конференции «Театр XXI века и современный взгляд», 2016 год.)
Музыкальный театр
Салиха Сайдашева в Казань в 1922 году пригласил Карим Тинчурин. Это было время, когда драматический театр делал первые шаги от чисто драматических постановок в сторону спектаклей с музыкальным оформлением. (В 1916 году в спектакле по пьесе М. Файзи «Галиябану» прозвучала одноименная народная песня; в 1917 году спектакли по пьесе Г. Исхаки «Зулейха» и пьесе Ф. Бурнаша «Тагир и Зухра» были постановлены в музыкальном оформлении С. Габаши.) С приходом Салиха Сайдашева это направление приводит к формированию нового жанра – жанра музыкальной драмы.
Свою деятельность в театре Сайдашев начал с создания профессионального оркестра, он проводил для актеров занятия по вокалу и теории музыки. Рокый Кушловская, Ситдик Айдаров, Галия Кайбицкая, Сара Садыкова, Фатыма Ильская и другие артисты обладали вокальными и, в большинстве случаев, хореографическими данными.
Первая музыкальная сценическая работа Салиха Сайдашева – это спектакль Карима Тинчурина «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце»). Он работал над его музыкальным оформлением в 1932 году. Работа основана на оркестровой обработке народных песен. В том же году состоялась премьера еще одной совместной работы К. Тинчурина и С. Сайдашева – драмы «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звезды»). Пьеса о том, как суеверие довело до смерти двух молодых людей. Музыкальное оформление драмы в первую очередь основано на обработке татарских народных мелодий. В 1926 году в татарском драматическом театре под музыку Сайдашева поставлены пьесы М. Файзи «Галиябану» и «Асылъяр», спектакли Ф. Бурнаша «Тагир и Зухра», «Молодые сердца», произведение А. Кутуя «Балдызкай» и «Голубая шаль» Карима Тинчурина.
В 1928 году Сайдашев написал «Марш Советской Армии», ставший визитной карточкой Татарстана.
1927 год. Радиовещание в Казани
В 1927 году стараниями журналиста и драматурга Шамиля Усманова в Казани открылась первая радиостанция. Первые позывные «Слушайте, говорит Казань!» озвучил первый диктор Казанского радио, писатель Адель Кутуй, а музыкальные номера звучали под аккомпанемент Салиха Сайдашева. Композитор получил приглашение на должность руководителя музыкальной редакцией. Вскоре Сайдашев собрал основной состав музыкальных радиопрограмм. В постоянных музыкальных передачах выступали Марьям Рахманкулова, Сара Садыкова, Галия Кайбицкая, скрипач Мухамет Яушев, баянисты Файзулла Туишев, Файзи Биккинин, Асия Измайлова, Гульсум Сулейманова. Музыковед Гульназ Зигангирова называет их академиками-эстрадниками.
Появление радио стало ценным событием для татарской общественности. Композитор Фасил Ахметов вспоминает: «В довоенные годы в слободе появилось чудо под названием «радио». Я впервые услышал профессиональную музыку из радио. Был потрясен при исполнении Сайдаша. Я старался не пропустить ни один концерт, ни одну музыкальную передачу, слушал каждую новую мелодию».
Из историй Батуллы:
«Файзулла Туиш любил подолгу играть на гармони. Он не выходил на сцену и не приходил на радио ради одной-двух мелодий. Тогда еще не было записей на магнитофонные пленки. Выходили в эфир напрямую. Как-то раз во время эфира никак не могли остановить Файзуллу абый от игры на гармони. Играет и играет. Московское время на подходе, ни в коем случае нельзя занимать московское время. Не говоря ничего Файзулле абый, незаметно выключили микрофон и подключили к эфиру Москву. А Файзулла абый продолжил играть на выключенный микрофон. И не думает останавливаться. Уставшие ждать техники решили схитрить. “Файзулла абый, микрофон из строя вышел”, – сказали они. Услышав это, известный музыкант тотчас перестал играть».
Эстрада
В 20-х годах в Казани в саду «Эрмитаж» и саду Панаева (ныне стадион «Динамо») на эстрадных сценах играли симфонические оркестры под руководством известных в городе музыкантов-дирижеров А. И. Эйхенвальда и А. А. Литвинова. Иногда оркестром дирижировал С. Сайдашев.
Воспоминания композитора Ю. В. Виноградова: «На эстрадных концертах 20-х годов можно было увидеть Сайдашева не только дирижером, но и за роялем. И для своих песен, и для народных песен он выступал пианистом-аккомпаниатором».
Музыковед Гульназ Зигангирова: «У эстрадного искусства есть несколько направлений: песня, инструментальный номер, танец, пародия, юмор. Когда речь заходит об инструментальных номерах в эстраде, уместным будет упомянуть следующие имена. Из скрипачей – Гайса Макаржа, Ончы Фахри, Гали Зайпин, Карамалай, Хабибулла Ахмадуллин, Мухаметша Мустафин и легендарный гармонист Файзулла Туишев».
Файзулла Туишев вернулся в Казань в 1926 году. Его концерты в Казани имели большой успех.
Начиная с 1924 года оставшаяся жизнь Камиля Мутыги прошла в Казани. В 1925-1929 годах он продолжил сценическую деятельность: давал концерты по всей республике, ездил на гастроли по России. В 1928 году по инициативе группы единомышленников – Галиаскара Камала, Ильяса Кудашева-Ашказарского, Зайни Султанова, Касыма Шамиля, Файзуллы Туишева, Султана Габаши – в Казани состоялось торжество в честь 20-летия сценической деятельности Камиля Мутыги. В здании академического театра прошел праздничный концерт, где юбиляр исполнял народные песни и музыкальные номера собственного сочинения.
Искусствовед Рауза Султанова пояснила, что в те годы после спектаклей давали концерты. «На афишах того времени обозначено: декламации, танцы. На афишах начали печатать фото артисток», – рассказала она.
Татарские песни на граммофонных пластинках: пустота 20-х годов
Коллекционер татарских грампластинок Инсаф Хамитов: «О граммофонных записях в годы образования ТАССР могу сказать только одно: когда в 1914 году началась Первая мировая война, многие компании, выпускающие граммофонные пластинки, уехали из России. Вероятно, среди них было много немцев и англичан. Поэтому после 1914 года татарские пластинки не записывались. Заново они начали появляться только в 30-х годах, тиражироваться стали где-то только в 1937 году. Советская власть выпускала идеологические пластинки для пропаганды – со словами Ленина и другие».