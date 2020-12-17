Итоги конкурса на соискание гранта «Поддержка педагогических работников, осуществляющих преподавание на родном татарском языке».

По предложению Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка Министерством образования и науки РТ с 1 по 15 декабря 2020 года был проведен конкурс на соискание гранта «Поддержка педагогических работников, осуществляющих преподавание на родном татарском языке».

В конкурсе приняли участие учителя татарского языка и литературы, учителя-предметники и учителя начальных классов первой и высшей категории, обучающие детей на родном татарском языке, показавшие значительные результаты в профессиональной деятельности и в распространении своего педагогического опыта.

Всего в конкурсе приняли участие 368 учителей. Среди них учителя разных предметов – 93 (25,3%), учителя начальных классов – 68 (18,5%), учителя татарского языка и литературы – 207 (56,2%).

По итогам конкурсного отбора 100 учителей из 31 муниципального образования республики были удостоены гранта в размере 50 тысяч рублей. Среди них – это 23 учителя-предметника, 15 учителей начальных классов, 62 учителя татарского языка и литературы.

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