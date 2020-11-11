IV Международный «Кутуй – фест»!

Союз писателей Республики Татарстан, Татарстанское региональное отделение Петровской академии науки и искусств приглашают принять участие в IV Международном фестивале «Кутуй-фест», посвященном памяти известного поэта и переводчика Рустема Кутуя.

В этом году в связи со сложной эпидемической ситуацией многие мероприятия пройдут в онлайн режиме.

11 ноября 2020 года в день рождения Рустема Кутуя на страницах и аккаунтах Союза писателей Республики Татарстан в социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм) начнется онлайн- марафон (11-17 ноября 2020 года), посвященный Рустему Кутую, русским и русскоязычным писателям нашей республики.

Предлагаем всем желающим присылать свои видеофайлы с чтением стихов и переводов Рустема Кутуя, Сергея Малышева, Розы Кожевниковой, Равиля Бухараева, Виля Мустафина, Марка Зарецкого…

В прежние годы Лада Аюдаг ежегодно организовывала выставки работ казанских художников. В этом году она представит мультимедийную презентацию с портретами казанских поэтов, позировавших ей ранее, в том числе – поэтессы Розы Кожевниковой. Уважаемые художники, скульпторы! Вы, также, можете присылать видео с вашими работами, с рассказом об истории их создания. Под руководством Лады Аюдаг пройдёт онлайн выставка детских рисунков изостудии «Простор», ДДЮТиЭ «Простор», посвященный к 100-летию Татарстана.

В рамках Кутуй-феста 2020 года 15 ноября (воскресенье) в театре «Фабрика» (ул.Маяковского) в 16.00 пройдет поэтический вечер, посвященный памяти Рустема Кутуя, Сергея Малышева, Розы Кожевниковой, Марка Зарецкого, Виля Мустафина.

На поэтическом вечере ожидается выступление Алены Каримовой, Игоря Тишина, Андрея Абросимова, Ирины Южной, Искандера Абдуллина, Тагира Нуриева, Наили Ахуновой, Алексея Остудина, Николая Артюшкина, Альбины Абсалямовой, Марии Шер, Розалии Гизятуллиной, Руслана Юсупова. Организатор мероприятия – Айрат Бик-Булатов, известный поэт, лауреат литературной премии им. М. Горького,.

По сложившейся традиции завершится Кутуевский фестиваль V Международной научно-практической конференцией «Актуальные проблемы и перспективы развития русскоязычной литературы в контексте национальных литератур», которая пройдет в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета 17 ноября 2020 года (адрес: Казань, ул. Татарстан, д.2) в смешанном формате – оффлайн – для казанских участников пленарного заседания и в онлайн– для иногородних и зарубежных участников, а также участников секционных заседаний.

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