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Из Казани в Санкт-Петербург доставлена новая партия татарской художественной и учебной литературы для библиотек города

Из Казани в Санкт-Петербург доставлена новая партия татарской художественной и учебной литературы для библиотек города

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, 15.06.2020 0 14

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин доставил из Казани в Санкт-Петербург татарскую  художественную и учебную литературу для библиотек города.

Большая партия книг была сформирована и передана Исполкомом Всемирного конгресса татар, который на протяжении долгого времени помогает в пополнении фондов региона татарской литературой и Институтом истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ, также из личной библиотеки Постпреда РТ Р.Н. Валиуллина.

Художественной и учебной литературой на родном языке пополнится коллекция уголка мужества Мусы Джалиля, планируемого к открытию в школе № 146, курсов татарского языка «Мирас» и 5-ти библиотек Санкт-Петербурга, в которых постоянным представительством  были открыты уголки татарской литературы.  В этих библиотеках Постоянным представительством РТ проводятся Татарские гостиные,  Джалиловские и Тукаевские чтения, Дни родного языка, совместные мероприятия с участием татарской общественности и творческой интеллигенции города и области.

tatspb.tatarstan.ru

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