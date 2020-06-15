Из Казани в Санкт-Петербург доставлена новая партия татарской художественной и учебной литературы для библиотек города

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин доставил из Казани в Санкт-Петербург татарскую художественную и учебную литературу для библиотек города.

Большая партия книг была сформирована и передана Исполкомом Всемирного конгресса татар, который на протяжении долгого времени помогает в пополнении фондов региона татарской литературой и Институтом истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ, также из личной библиотеки Постпреда РТ Р.Н. Валиуллина.

Художественной и учебной литературой на родном языке пополнится коллекция уголка мужества Мусы Джалиля, планируемого к открытию в школе № 146, курсов татарского языка «Мирас» и 5-ти библиотек Санкт-Петербурга, в которых постоянным представительством были открыты уголки татарской литературы. В этих библиотеках Постоянным представительством РТ проводятся Татарские гостиные, Джалиловские и Тукаевские чтения, Дни родного языка, совместные мероприятия с участием татарской общественности и творческой интеллигенции города и области.

tatspb.tatarstan.ru