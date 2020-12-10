Издана научная работа по книге Зайнуллы ишана Расулева «Рисаля Хыдырийя»

Издательский дом “Хузур” ДУМ РТ выпустил в свет труд «Рисаля Хыдырийя» выдающегося татарского богослова, суфийского шейха Накшбандийского тариката Зайнуллы Расулева с научными комментариями Муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. Книга Зайнулы ишана 1908 года издания опубликована впервые после долгого перерыва, благодаря магистерской работе Камиля хазрата, которую он защитил на арабском языке в БИА в 2020 году.

Полное наименование книги на русском языке звучит как «Послание о жизни Хидра ‘алейхиссалям и опровержение Ибн Таймии и его последователей». Камиль хазрат в рамках своих научных изысканий сделал такхык этого сочинения — набрал его текст и подготовил к изданию, отредактировав ошибки, а также снабдил его научными комментариями и пояснениями на арабском языке. Таким образом, издание шейха Зайнуллы Расулева, выпущенное на арабском языке под редакцией Муфтия, стало известным и доступным для современной мировой мусульманской общественности, а научный комментарий разъясняет затронутые в труде ученого вопросы и его методологию, а также раскрывает личные взгляды татарского богослова и убеждения, которые доминировали среди мусульман в России до революции. До этих пор «Рисаля Хыдырийя» лишь упоминался в отдельных в источниках о жизни и творческом наследии шейха, но все они выполнены на языках народов бывшего СССР. Не было ни одного исследования данной книги на арабском языке. Теперь комплексное исследование этого сочинения позволяет определить положение шейха в ряду своих современников и подтверждает, что он являлся носителем убеждений, соответствующих положениям акыды мусульман-суннитов (ахлю сунна ва аль-джамаʼа).

В пояснениях Камиля хазрата Самигуллина отмечается, что в произведении ишана четко отслеживаются традиции суфизма, ханафитского фикха и матуридитской акыды у татар рубежа XIX – XX вв. Одновременно комментарии Муфтия выявляют некоторые современные заблуждения относительно принадлежности видных татарских богословов к определенным школам.

Известно, что уже во времена Зайнуллы ишана в умме звучали ошибочные суждения Ибн Таймии. Ученый пытался предупредить об ошибках заблудшего течения, противоречащих взглядам ахлюс-Сунны валь-Джама‘а и великих ученых тасаввуфа.

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