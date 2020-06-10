Изготовлены новые сценические костюмы для ансамбля татарского танца «Ильдан» г. Москвы

Художественный руководитель ансамбля татарского танца «Ильдан» г. Москвы Радиф Яваев и самоизоляции не тратил время зря!

Он использует свободное от репетиций время для изготовления сценических костюмов. Уже готовы новые татарские мужские и женские танцевальные костюмы.

Сейчас шьются кавказские национальные костюмы!

Все это значит, что в новом сезоне ансамбль «Ильдан» порадует нас не только уже знакомыми татарскими танцами, но и такими же зажигательными танцами народов Кавказа.

Автономия татар Москвы