Известны результаты Омской областной олимпиады по татарскому языку

В целях сохранения, развития языков и культуры народов, населяющих Омскую область, Министерство образования Омской области ежегодно проводит областную олимпиаду по татарскому языку и татарской литературе среди обучающихся 8-11 классов образовательных учреждений Омской области. Второй год Тевризский район принимает у себя участников олимпиады.

16-17 января 2020 года базовой площадкой проведения олимпиады стала наша школа. 16 января прошла встреча участников олимпиады из Большереченского района. Для гостей была проведена интеллектуальная игра «Слабое звено», презентация деятельности ДОО имени Мусы Джалиля, под руководством Нугмановой Зимфиры Закиевны. 17 января…Торжественное открытие олимпиады.

С приветственным словом и напутствиями к участникам олимпиады обратились: Полькина Татьяна Юрьевна, главный специалист управления общего образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области, секретарь организационного комитета, Тулулинова Баткен Ногайбаевна, методист БОУ ДПО «Институтра звития образования Омской области», Райков Владимир Николаевич, председатель Комитета образования Администрации Тевризского муниципального района Омской области, Нугманова Фардина Излегалеевна, директор БОУ «Ташетканская ООШ».

Программа областной олимпиады предусматривала конкурсное исполнение произведений татарских поэтов участниками на тему «Великая Отечественная война» и письменное выполнение заданий по татарскому языку и татарской литературе. Кроме этого, в рамках олимпиадного дня, вниманию гостей и участников олимпиады была представлена презентация зала Боевой славы. Зал Боевой славы оформлен к 75-летию победы в Вов и представлен учителем математики и информатики Багаутдиновой Минсылу Халиловной.

Далее работала площадка, на которой была представлена проектная деятельность школы. Свои проекты представили учащиеся и их руководители. Саитова Элина выступила с проектом «История моего края»(рук.Саитова Руфина Рахматулловна, учитель истории и обществознания), Нугманова Гульназ рассказала об учительской династии своего рода (рук.Нугманова Зимфира Закиевна, зам.директора по УВР), Назырова Голифар Галиулловна, учитель начальных классов представила практико-ориентированный, долгосрочный проект «УОУ «Колосок», Шарыпова Хафиза Закиевна, молодой специалист ,рассказала о своей бабушке, ветеране педагогического труда Шарыповой Назибе Харрасовне. «Центр сохранения и развития национальных культур под руководством Марвы Чиангировны Тухбатулиной, представил интересную музейную выставку. Динамическая пауза…Конечно же игры. Не просто игры, а национальные игры, в которые играли наши предки. «Центр сохранения и развития национальных культур», преподаватели, гости и дети участвовали в разных играх. «Продавец горшков», «Двенадцать девочек», «Сею-высеваю» и др.

Не менее интересным этапом в рамках олимпиады были мастер-классы, которые представили жители нашей деревни. Мастер-класс «Вышивка» провела Курманова Марина Анатольевна, работник нашей школы. Мастерская «Вязание крючком» представлена пенсионеркой Саитовой Аминой Аптулловной. Работу с шерстью показала Кабурова Гульзира Хакимжановна. В мастерской «Национальная кухня. Кыстыбый» хозяйничала Багаутдинова Минсылу Халиловна. Участники олимпиады активно влились в работу мастерских. Яркой страницей дня стала литературно-музыкальная композиция «Строка, оборванная пулей…», посвященная 114-летию со дня рождения татарского поэта, героя советского союза, Мусы Джалиля, подготовленная ребятами из ДОО и педагогами. Много лет наше детское объединение носит его имя , но только в 2007 году объединение было официально зарегистрировано в районной детской организации. Самой волнительной частью олимпиады для участников и их руководителей стало публичное конкурсное чтение стихотворений татарских поэтов. В олимпиаде приняли участие педагоги и учащиеся из пяти школ Тевризского района (БОУ «Байбинская ООШ, Утузская ООШ», Тавинская ООШ», «Ташетканская ООШ», «Тайчинская СОШ»), БОУ «Уленкульская СОШ» Большереченского района.

По итогам областной олимпиады ученица 8 класса, Нугманова Регина (Ташетканская ООШ) стала победителем конкурса чтецов на татарском языке и призером по татарскому языку (письменно.) По письменному туру по родному языку 8 кл. Ниязов Эрик из Тайчинской СОШ стал призером. Учащиеся из Уленкульской СОШ, среди 11 кл. по татарскому языку победитель Итенякова Луиза, Сатышев Фарит 10 кл. из той же школы-призер. Рамазанова Чулпан -9 кл.по татарскому языку –победитель. Чалимова Алина победитель по татарскому языку 8 кл. (письменно), (Утузская ООШ). Аллагулова Рания- победитель по татарской литературе (письменно) и призер конкурса чтецов среди учащихся 9 класссов. Рания и Алина представят Омскую область в Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и татарской литературе в городе Казань. Поздравляем девочек и их руководителей с успешным участием в олимпиаде. Чалимова Нойля Валиулловна учитель нач. классов Ташетканской ООШ за многолетний и добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования награждена Почетной Грамотой Министерства Просвещения РФ.

В конкурсе чтецов среди уч 10кл. победитель Ильясова Диана (Тайчинская ООШ), среди 9 кл. в том же конкурсе-Авазова Анастасия (Тайчинская ООШ) — победитель. Гизатулин Рим – призер конкурса чтецов.

Победителей и призеров подготовили учителя татарского языка и татарской литературы Латыпова Венера Рашидовна, Чалимова Нойля Валиулловна, Саттарова Фанзия Батыргалеевна, Хабибуллина Амина Гайфутдиновна, Тачетдинова Мадина Нуриахметовна и Шарыпова Алсу Ахметовна.

Сегодня весь наш коллектив выражает огромную благодарность всем кто принимал участие в подготовке и проведении областной олимпиады на достойном уровне. Благодарим всех участников и гостей за активную работу, поддержку и доброжелательность. Большое Вам спасибо!

Голифар Назырова

tatarstan-omsk.ru