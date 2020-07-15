К 100-летию ТАССР представили уникальную книгу об истории татарского народа «Татарский мир»

Уникальная книга «Татарский мир» приглашает читателей в увлекательный экскурс по главным страницам истории татарского народа. Издание опубликовали на сайте 100-летия ТАССР

Отмечается, что в основу книги легли исторические документы, исследования и научные работы. Самое главное – материал изложен простым и интересным языком. Также в книге «Татарский мир» представлены красочные иллюстрации, картографические материалы, репродукции и фотографии, воспроизводящие уникальные документы и события.

В книге всего четыре раздела – «История и современность», «Татарская цивилизация», «Традиционная культура: связь веков», «Национальная культура: вечно живое творчество». Большое внимание уделено таким историческим вехам, как образование Волжской Булгарии, становление Золотой Орды и средневековых татарских государств, включение татар-мусульман в состав Российского государства.

Значительная часть книги посвящена основам национальной культуры: процессам формирования языка, письменности, литературы, городской культуры, принятия ислама, повлиявшего на все стороны жизни татарского общества.

— Именно культура характеризует особенности национального и цивилизационного развития, отражает историческое прошлое и определяет сущность современной татарской нации, — считают авторы.

kazanfirst.ru